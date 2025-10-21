‘알리 합작’ G마켓, 年 7000억 투자 나서… “국내 이커머스 1위 탈환”

‘국내 경쟁력’ ‘글로벌 확장’ 동시 조준
해외 확장 ‘G to Global’ 전략 본격화
개인정보 우려 일축… “지마켓, 알리 별도 운영”
‘신세계-알리 동맹’이 본격적으로 국내 이커머스 시장에 참전한다. 양사 합작법인(JV) 자회사로 편입된 G마켓(지마켓)은 내년에만 약 7000억 원을 투자해 국내외에서 적극적으로 사업을 확장해 나간다는 계획이다.
제임스 장(한국명 장승환) 지마켓 대표는 21일 서울 코엑스에서 미디어데이를 열고 “지마켓이 다시 한번 국내 1등 오픈마켓으로 올라서기 위해 ‘국내 경쟁력 강화’와 ‘글로벌 확장’이라는 두 축의 중장기 전략을 본격 추진하겠다”고 밝혔다.
셀러 지원, 고객 만족, AI 개발… 매년 7000억 쏟는다
지마켓은 셀러들의 비용 부담을 줄이고 경쟁력을 키우기 위해 연간 5000억 원을 투여한다. 우선 기존 입점 셀러의 판촉 지원 및 매출 확대를 위한 직접 지원 프로그램에 3500억 원을 쓴다. 빅스마일데이 등 대형 프로모션을 진행할 때 들어가는 고객 할인 비용도 100% 부담하기로 했으며, 할인쿠폰에 붙던 별도 수수료(20%)도 폐지해 연간 500억 원에 달하던 셀러 부담금을 대폭 줄이기로 했다.
또한 신규 및 중소형 셀러 지원을 강화한다. 이들을 위한 육성 정책에 기존보다 50% 늘어난 연간 200억 원 이상을 투입하며, 신규 셀러의 빠른 정착을 위해 일정 기간 수수료를 받지 않는 제로(0) 수수료 제도도 조만간 도입한다. 중소형 셀러에겐 100여명의 전문 인력으로 구성된 전담 영업 조직을 신설해 판매 전략부터 마케팅까지 일대일 맞춤형 상담을 제공한다.
고객 대상 프로모션에는 연 1000억 원을 투입할 계획이다. △빅스마일데이 △한가위빅세일 △설빅세일 △G락페 등 4대 이벤트를 중심으로 적극적 투자를 단행한다. 특히 내달 1일 열리는 빅스마일데이는 전년 대비 50% 이상 규모를 확대한다. 내년에는 이마트와 함께 퀵 배송 서비스도 도입한다.
아울러 장 대표는 이커머스 미래는 AI 활용이 좌우할 것이라며 연간 1000억 씩 투자하겠다고 밝혔다. 알리바바그룹이 축적한 AI 기술 노하우를 신세계그룹의 유통 노하우와 접목해 시장을 선도하겠다는 복안이다.
먼저 딥러닝 기술을 활용해 보다 정밀하게 상품을 추천할 예정이다. 검색어 연관 카테고리를 넘어 잠재 관심 키워드를 파악해 취향에 맞게 제안하는 식이다. ‘멀티모달 검색’ 강화에도 착수한다. 멀티모달은 단순한 텍스트 외에 느낌이나 감각과 같은 비정형 데이터를 포함해 고객의 의도를 식별하고 다양한 형태의 검색 결과를 보여준다. ‘부드러운 소재의 러닝화’를 검색하면, ‘부드러움’, ‘소재’와 같은 요소를 이미지로 판독해 적합한 상품을 제안한다.
셀러의 판촉을 돕는 수단인 광고에서도 AI를 활용한다. 상품에 따라 적합한 광고를 딱 맞는 고객에게 추천하고 이를 관리하는 운영 전반을 자동화함으로써 광고 효율을 극대화하는 것이다.
동남아 5개국 진출 완료… 5년 내 거래액 1兆 목표
해외 시장도 확대한다. 지마켓은 2006년 지마켓 글로벌을 출범해 셀러들이 복잡한 절차 없이 손쉽게 해외 판매를 시작할 수 있는 기반을 마련했다. 합작법인 설립 이후엔 ‘G to Global’ 전략을 본격 가동한다.
지마켓은 최근 알리바바 계열 동남아 지역 플랫폼인 라자다(LAZADA)와 제휴를 맺었다. 이에 따라 싱가포르, 말레이시아, 태국, 필리핀, 베트남 5개국에서 상품을 판매 중이다. 라자다는 동남아 전역에 걸쳐 약 1억6000만 명에 달하는 소비자를 보유한 초대형 플랫폼으로, 총 2000만개에 달하는 우수 상품을 이곳에 공급 중이다.
판로는 동남아에 이어 세계 각지로 넓힐 계획이다. 두 번째 진출 지역은 남아시아 지역과 스페인, 포르투갈 등 남유럽이다. 이어 2027년까지 북미, 중남미, 중동 등으로 진출할 예정이다. 역직구 확대를 통해 지마켓은 5년 내 1조 원 이상 연간 거래액(GMV)을 달성하고 수 억 명에 달하는 신규 고객 확보가 가능할 것으로 기대하고 있다.
지마켓은 ‘G to Global’ 전략으로 셀러들의 해외 판로 확대가 더욱 용이해지면서 국내 이커머스 시장에서도 차별화를 이룰 핵심 경쟁력이 될 것으로 보고 있다.
개인정보 유출 우려엔 “괜찮다” 일축
중국과 관련된 개인정보유출 사고가 반복되면서, 이번 합작법인에 대한 우려의 목소리도 지속된다. 이와 관련해 김정우 PX(Product eXperience) 본부장은 “합작 이후에도 지마켓 고객정보는 지마켓이 단독 관리하고 책임을 진다. AI 학습을 위해 필요한 데이터도 독립된 클라우드로 국내 서버에 한정해서 사용한다”며 “개인을 특정할 수 있는 정보는 전혀 전송되지 않으며, 보안관리를 글로벌 최고 수준으로 관리할 것이기에 우려하지 않아도 된다”고 설명했다.
실제로 합작법인 설립 이후에도 지마켓과 알리익스프레스는 각각 플랫폼으로 운영된다. 앞서 공정거래위원회는 향후 3년간 지마켓과 알리익스프레스를 별도 플랫폼으로 운영하고, 이들 사이의 국내 소비자데이터를 분리하는 조건으로 기업 결합을 조건부 승인했다.
3년의 기한이 지난 후에도 플랫폼 통합은 이뤄지지 않을 가능성이 높다. 장 대표는 “공정위의 명렁을 충실하게 이행할 계획이며, 이후에도 지마켓 안에 다른 플랫폼을 포함할 계획을 가지고 있지 않다”며 “이미 지마켓은 SSG닷컴, 이마트몰과 연동돼 있다. 플랫폼을 통합하기보단 연동하는 방식을 생각하고 있다”고 말했다.
이밖에 유니버스클럽 등 신세계그룹과의 지마켓의 파트너십은 지속할 방침이다. 장 대표는 “지마켓의 메인 멤버십 프로그램인 유니버스클럽은 신세계 계열사들이 함께하는 프로그램이다. 다만 멤버십 전략과 방향에 대해선 고민 중이다. 신세계 다른 계열사와 협의해서 방향성을 잡을 것”이라고 덧붙였다.
