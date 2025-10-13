[DBR/알립니다]공공기관 성과관리 과정 10기 수강생 모집

동아일보 미래전략연구소와 동국대 공공기관경영평가연구원이 ‘2025 공공기관 전략적 성과관리 과정’ 수강생을 모집합니다. 2016년 개설돼 올해로 10기째를 맞는 본 과정은 새 정부의 정책 변화에 대응하는 공공기관의 새로운 성과관리 대응 전략에 초점을 맞췄습니다. 2025년도 기관 평가와 상임감사 평가를 위한 경영평가편람을 기준으로 교육과정을 설계했고 각 모듈별 경영평가 지표에 대한 평가 관련사항을 구체적으로 알려드립니다. 특히 내년부터 새롭게 시행하는 기관장 경영성과 평가를 위한 비계량지표 매뉴얼을 개발해 제공해 드립니다. 또한 2025년 개편된 경영평가편람에 맞춰 각 경영평가지표별로 새롭게 강조해야 할 성과관리 전략 및 베스트 프랙티스 개발 방안도 제시할 예정입니다. 많은 관심과 참여를 바랍니다.
● 대상: 공공기관 경영기획, 성과관리, 경영평가 담당 임직원
● 교육 기간: 10월 24일∼12월 12일(매주 금요일 오후 2∼5시)
● 교육 장소: 서울 서대문구 충정로 29 동아일보사
● 강사: 하복동 동국대 석좌교수, 김범준 가톨릭대 교수, 김완희 가천대 교수, 김창완 중앙대 교수, 윤영진 상명대 교수, 윤태범 방송통신대 교수, 이민창 조선대 교수, 이종수 서울대 교수 등
