삼성 갤 폴드7-플립7, 美-유럽 소비자평가 최고점

컨슈머리포트, AI 카메라 등 호평
두번 접는 ‘트라이폴드’ 출시 임박
中업체 추격 맞서 기술 격차 예고
삼성전자의 최신 폴더블 스마트폰 갤럭시 Z 폴드7과 플립7이 미국과 유럽 주요 소비자연맹지의 평가에서 나란히 최고점을 받았다. 삼성전자는 이달 두 번 접는 ‘트라이폴드’(사진) 제품을 공개하고 올해 공식 출시할 계획이다.
8일 업계에 따르면 미국 컨슈머리포트와 영국 위치, 이탈리아 알트로콘수모, 포르투갈 데쿠프로테스트, 벨기에 테크아샤 등 5개국의 소비자연맹지는 각국에서 갤럭시 폴드7과 플립7을 최고의 폴더플 스마트폰으로 선정했다.
미국 컨슈머리포트는 폴드7과 플립7에 각각 81점을 주며 최고점으로 평가했다. 폴드7은 야외 가독성이 뛰어난 대화면 디스플레이와 향상된 내구성, 인공지능(AI) 기반 카메라 성능에서 만점을 받았다. 플립7은 휴대성을 극대화한 형태에 우수한 카메라와 배터리를 모두 갖췄다는 평가를 받았다. 영국 위치는 성능과 배터리 지속 시간, 화질, 내구성 등 9개 항목을 평가해 폴드7에 77점을 주고 모토로라의 레이저60 울트라와 함께 최상위 제품으로 꼽았다. 플립7은 1점 낮은 76점을 받아 3위에 올랐다.
삼성전자는 폴더블 기술력을 바탕으로 올해 안에 두 번 접는 새로운 스마트폰 제품 형태인 ‘트라이폴드’ 제품을 출시할 계획이다. 업계에 따르면 삼성전자는 이달 말 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 전시 공간에서 트라이폴드 스마트폰을 최초로 공개할 것으로 보인다. 업계는 이 제품이 이르면 11월 공식 출시될 것으로 보고 있다. 삼성전자는 7월 갤럭시 언팩에서 “(트라이폴드 신제품을) 연내 선보이겠다”고 밝힌 바 있다.
삼성전자는 신제품 공개를 통해 중국 업체와의 기술 격차를 증명할 방침이다. 중국 화웨이는 삼성전자보다 한발 앞서 트라이폴드 스마트폰인 ‘메이트 XT’를 공개했다. 메이트 XT가 Z자 형태로 접히는 ‘인·아웃 폴딩’ 방식인 데 반해 삼성전자의 트라이폴드 스마트폰은 메인화면을 중심에 두고 양쪽 디스플레이가 모두 안으로 접히는 ‘듀얼 인폴딩’ 방식일 것으로 예상된다. 듀얼 인폴딩 방식은 인·아웃 폴딩 방식에 비해 내구성이 높지만, 두께가 두꺼워지는 단점이 있다. 삼성전자의 신제품이 두께 문제를 기술적으로 어떻게 극복했을지가 관건이다.
