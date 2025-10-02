청년온앤업 커리어 warm-up 5기, 로레알코리아 기업탐방·프로젝트 발표 성료

고용노동부 청년재단·퍼솔코리아가 공동 운영한 고립청년 일경험 프로그램 ‘청년온앤업(On&Up) 커리어 Warm-up 5기’가 로레알코리아의 기업탐방 및 프로젝트 발표를 마쳤다.
이번 프로그램은 고립·은둔 경험으로 사회 생활 재개의 어려움을 마주한 청년 10명이 참여해 로레알코리아 본사 견학, 실무자 멘토링, 실무 과제 수행 및 발표를 통해 도전 동기를 함양했다.
참여 청년들은 오피스의 쇼룸과 스튜디오를 직접 둘러보며 기업 현장을 경험했으며, 부서별 실무자와의 만남을 통해 기업의 비전과 브랜드 전략, 마케팅 방향성에 대해 이해를 넓혔다. 또한 실제 실무에서 고민 중인 뷰티 트렌드와 제품 홍보 과제를 함께 고민하며 실질적인 브랜드 전략 수립과정을 간접 경험했다.
로레알코리아는 럭스 스킨케어 브랜드 비오템(BIOTHERM)이 20대 남성 고객을 대상으로 한 대중 브랜드로의 인식 강화 및 이미지를 제고할 수 있는 아이디어를 주제로 1주일 기간의 홍보 마케팅 과제를 부여했다.
지난 달 26일 개최된 프로젝트 최종 발표회에서는 참여 청년들이 주체적으로 기획하고 고민한 결과물을 선보이며 그간의 성장을 보여줬다. 대중의 인지도를 높일 수 있는 이벤트, 콜라보 등 청년세대의 감각과 시도가 담긴 참신한 결과물이 돋보였다. 로레알코리아 실무자들은 청년들의 트렌드 이해 및 다양한 매체를 활용한 아이디어들이 실제 브랜드 전략에도 의미 있는 자극이 될 수 있었다고 평가하며 구체적인 피드백을 제공했다.
청년재단과 퍼솔코리아 관계자는 “청년들은 실무 현장 경험을 통해 글로벌 커리어를 체험하고, 주체적으로 고민하고 소통하며 실무 역량 뿐만 아니라 사회 재진입을 위한 용기를 가질 수 있었다”며 “앞으로도 청년들이 낯설 수 있는 사회와 연결될 수 있도록 다양한 맞춤형 일경험 프로그램 활동들을 지속적으로 전개하겠다”고 전했다.
로레알코리아 관계자는 “청년들의 다채롭고 독창적인 아이디어가 실무진들에게도 큰 영감이 됐다”며 앞으로도 “취약계층과 청년들을 지원하는 기업으로서 다양한 파트너들과 협업하고자 한다”고 말했다.
이번 청년 On&Up 기업탐방은 참여 청년들에게는 글로벌 브랜드를 통한 직무 탐색과 산업 현장에 대한 이해를 높이는 기회를, 로레알코리아는 청년세대와의 소통을 통해 트렌드 감각을 반영한 참신한 아이디어를 얻는 의미 있는 자리가 됐다.
