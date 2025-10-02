코스피, 사상 첫 3500 돌파…‘오픈AI 프로젝트’ 참여 훈풍

코스피가 개장과 함께 3500선을 돌파했다. 사상 처음이다.
2일 오전 9시1분 현재 코스피는 전일 대비 69.59포인트(2.01%) 오른 3525.42에 거래되고 있다.
특히 반도체 대형주들이 지수를 끌어올리고 있다. 삼성전자는 3.6% 오른 8만9100원에, SK하이닉스는 7.64% 급등한 38만7500원에 각각 거래되고 있다.
챗GPT를 운영하는 오픈AI의 700조 원 규모 인공지능(AI) 프로젝트의 핵심 협력사로 참여하기로 했다는 소식이 전해진 것이 기폭제 역할을 한 것으로 풀이된다.
한편 미국 뉴욕증시 주요 주가지수가 사상 최고치로 마감했다.
이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 43.21포인트(0.09%) 오른 46441.10에 거래를 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 22.74포인트(0.34%) 오른 6711.20에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 95.15포인트(0.42%) 오른 2만2755.16에 각각 마감했다.
