재활용 플라스틱 개발-SMR 기술 투자

[혁신에서 길을 찾다] DL그룹
DL㈜은 DL그룹 통합 ‘지속가능경영보고서’를 발간했다고 18일 밝혔다. DL㈜은 지난 2023년부터 그룹 통합 보고서 발간을 시작했으며 이번이 세 번째 보고서다.
보고서에는 지주사인 DL㈜을 비롯해 DL이앤씨, DL케미칼, DL에너지, 글래드 호텔앤리조트, DL건설, 포천파워 등 주요 6개 종속회사 및 관계회사가 포함됐다. 특히 올해는 천연가스 발전기업인 포천파워를 신규 보고 대상에 포함했다.
DL㈜은 이번 보고서를 위해 이중 중대성 평가 방식을 개선했다. 이중 중대성 평가란 기업이 환경과 사회에 미치는 영향과 외부 요인이 기업 재무성과에 미치는 영향을 함께 고려해 ESG(환경·사회·지배구조) 핵심 이슈를 도출하는 방식이다. 올해 중대성 평가는 환경·사회 영역은 주요 계열사를 중심으로, 지배구조 영역은 지주사를 대상으로 진행했다.
특히 이번 보고서를 통해 기후변화 대응을 위한 DL그룹의 전략과 성과를 공개했다. 올해부터 기후 시나리오 기반 영향분석 대상 계열사를 확대해 석유화학, 건설, 에너지 등 사업 분야별로 위험 및 기회 요인을 도출하고 리스크 대응 관리 체계를 구축했다.
나아가 친환경 사업 포트폴리오를 구축하고 있다. DL케미칼은 바이오 원료·소재를 비롯한 친환경 소재 및 재활용 플라스틱 소재, 통신·반도체 차세대 핵심 소재를 개발 중이다. 건설 분야에서는 DL이앤씨 중심으로 소형모듈원전(SMR) 기술 투자 및 협업을 진행하고 있다.
정도경영 이념을 바탕으로 윤리 및 준법경영도 실천하고 있다. DL㈜을 비롯한 주요 6개 계열사는 ISO37301(준법경영시스템) 또는 ISO37001(부패방지경영시스템) 인증을 취득·운영하고 있다. 2023, 2024년 공정거래위원회CP평가에서 DL㈜을 비롯한 4개 회사가 우수기업(AA등급)으로 선정되기도 했다.
DL㈜과 함께 DL이앤씨, DL케미칼도 지속가능경영보고서를 발간했다. 보고서에는 각 회사의 기후변화 대응 전략과 실적, 안전보건 관리 시스템, 지속가능한 사업 구조로의 전환 및 체질 개선 노력 등이 포함됐다. DL그룹 관계자는 “앞으로도 그룹 차원에서 ESG 경영에 역량을 집중하고 투명한 ESG 정보공개를 위해 노력할 계획”이라고 밝혔다.
이새샘 기자 iamsam@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0