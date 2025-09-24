삼성보다 급여 많은데…금융노조 “임금협상 결렬, 26일 총파업”

16일 오후 서울 여의도 국회 앞에서 열린 금융노조 총파업 총력투쟁 결의대회에서 조합원들이 조합기를 들고 이동하고 있다. 2025.09.16.

평균 연봉 1억 원가량인 시중은행과 산업은행의 노조가 속한 금융노조의 파업을 바라보는 시각은 곱지 않다. 올해 상반기(1~6월) KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행 직원의 평균 급여액은 6350만 원으로, 삼성전자(6000만 원), 현대차(4500만 원) 등 국내 주요 기업보다 많았다.