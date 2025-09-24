동아일보

삼성보다 급여 많은데…금융노조 “임금협상 결렬, 26일 총파업”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 9월 24일 14시 30분

임금 인상, 주 4.5일제 도입 요구

서울 시내에 설치된 시중은행 ATM 기기 모습. 2025.2.3/뉴스1
은행원 등이 소속된 전국금융산업노동조합(금융노조)이 주 4.5일제 도입 및 임금 인상을 요구하며 26일 총파업에 돌입한다. 은행권 총파업은 2022년 9월 이후 약 3년만이다. 다만 주요 은행은 정상 영업을 할 것으로 예상된다.

김형선 노조위원장은 24일 총파업 선언문에서 “어제(23일) 교섭 결과”라며 “조용병 은행연합회장은 끝내 구체적인 임금 인상안을 내놓지 않았다”고 했다. 이어 “주 4.5일제와 관련해서는 여전히 논의조차 거부했다”며 “9·26 총파업은 더 이상 피할 수 없는 선택”이라고 했다.

금융노조는 임금 인상, 주 4.5일제 전면 도입 등을 요구하고 있다. 그간 노조는 사용자 측과 교섭했지만, 주요 요구 사항이 수용되지 않았다. 이에 노조는 이달 1일 조합원 대상 쟁의행위 찬반 투표(찬성률 94.98%)를 실시한 뒤 이날 총파업을 선언했다.

16일 오후 서울 여의도 국회 앞에서 열린 금융노조 총파업 총력투쟁 결의대회에서 조합원들이 조합기를 들고 이동하고 있다. 2025.09.16.
평균 연봉 1억 원가량인 시중은행과 산업은행의 노조가 속한 금융노조의 파업을 바라보는 시각은 곱지 않다. 올해 상반기(1~6월) KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행 직원의 평균 급여액은 6350만 원으로, 삼성전자(6000만 원), 현대차(4500만 원) 등 국내 주요 기업보다 많았다.

정봉오 기자 bong087@donga.com
