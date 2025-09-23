AI가 선별한 고품질 사과-삼겹살로 실패 없는 명절 장보기 구현

[DA 스페셜] 롯데마트
수십만 건 소비자 리뷰 분석해
과일 당도-육류 과지방 등 검증
한우는 유통과정 줄여 신선도↑
롯데마트가 추석 선물 세트에 ‘신선지능’을 앞세워 차별화된 품질 경쟁력을 선보인다.
신선지능은 고객이 신선식품 구매 시 겪는 실패 요인을 데이터로 진단하고 이를 해결하는 품질 혁신을 통해 ‘실패 없는 신선 장보기’를 구현하는 롯데마트의 핵심 프로젝트다.
롯데마트는 수십만 건의 소비자 리뷰를 인공지능(AI)으로 분석해 고객 의견을 상품 개선에 반영해왔다. 실제 하절기 신선지능 핵심 품목으로 운영한 ‘AI 선별 수박’ 매출은 전년 대비 10% 신장하며 품질 개선 효과를 보였다. 롯데마트는 그간 단품 위주로 적용해온 신선지능 프로젝트를 선물 세트로 확대해 명절 대표 신선식품의 고객 체감 품질을 강화할 방침이다.
먼저 롯데마트 신선지능의 핵심 기술을 적용한 ‘AI 선별 선물세트’를 마련했다. 2022년 최초 도입 이후 4년째 운영 중인 AI 선별 시스템은 딥러닝 기반 인공지능 기술로 시간이 지날수록 데이터가 누적돼 선별 정확도가 높아지는 것이 특징이다.
올 추석에는 명절 대표 품종으로 꼽히는 홍로 사과를 활용한 AI 세트를 신규 기획했다. 당도와 산도는 물론 내부 갈변까지 정밀하게 검증한 ‘AI로 선별한 영주 소백산 사과(12∼14입, 4.2㎏ 내외)’는 엘포인트 회원가 8만 원대에 구매할 수 있다.
돼지고기 역시 AI 선별 기술을 적용했다. 그동안 삼겹살 등 인기 부위에서 반복적으로 제기된 ‘과지방’ 논란은 소비자들의 대표적인 불만 사항이었다. 이에 롯데마트는 2024년 지방과 살코기의 최적 비율을 구현하는 AI 선별 시스템을 활용해 고객 불편을 해소하고 품질 신뢰도를 높였다. AI 선별을 거친 ‘1등급 암퇘지 BBQ 선물세트(삼겹살 1㎏, 목심 1㎏, 국내산)’는 사전 예약 기간에만 운영되며 엘포인트 회원에게 40% 할인해 6만9000원에 판매한다.
한우 세트는 유통 과정을 최소화해 ‘초신선’으로 선보인다. 한우는 고가인 만큼 고객 기대와 만족 편차가 큰 대표적인 ‘가심비’ 품목이다. 롯데마트는 전문 MD의 직경매와 신선센터를 활용한 자체 가공을 통해 맛과 신선도를 모두 갖춘 한우 세트를 준비했다.
롯데마트가 직경매에 참여하는 한우는 1등급 이상 원물이다. MD가 경매 현장에서 육색·마블링·등심 단면적 등 철저한 내부 기준에 따라 최고급 한우를 선별 매입하며 콜드체인을 유지한 채 자체 신선품질혁신센터로 이동 후 정형 작업을 진행한다. 이를 통해 기존 7단계 유통을 3단계로 압축, 산지에서 매장까지 걸리는 시간을 약 3일 단축해 신선도를 극대화했다.
롯데마트는 직경매 물량을 지난 추석 대비 20% 확대한다. 공급량 감소로 작년보다 한우 시세가 약 10% 인상됐으나 중간 유통 비용을 최소화한 직경매 물량을 늘려 가격을 방어했다. 대표 품목 ‘한우 등심정육세트 2호(1등급 등심 500gX2, 국거리·불고기 각 500g, 냉장)’는 사전 예약가 18만9000원에 판매한다. 프리미엄 수요를 겨냥해 1++ 한우 중 최상급(9등급)으로만 구성한 ‘마블나인 구이 혼합세트(등심 500gX2, 채끝·안심 각 400gX2, 냉장)’는 최종 혜택가 60만 원대에 선보인다. 두 상품 모두 10+1 혜택이 적용된다.
한편 롯데마트는 선물 세트 판매 채널을 다각화해 간편 구매 수요에도 대응하고 있다. ‘카카오톡 선물하기’의 경우 직전 설 판매량이 작년 추석 대비 두 배 이상 증가하며 비대면 선물 트렌드의 대표 채널로 자리 잡았다. 롯데마트는 카카오 선물하기 운영 상품을 20%가량 확대해 고객 선택의 폭을 넓히고 올 추석 토스쇼핑에 최초 입점해 온라인 고객 접점을 확대할 계획이다.
신은정 롯데마트·슈퍼 상품전략팀장은 “과일과 육류는 명절 대표 선물로 고객들의 품질에 대한 기대가 가장 높은 품목”이라며 “수십만 건의 데이터 분석과 롯데마트의 신선 노하우를 결합한 신선지능 선물 세트로 합리적인 가격에 최상의 품질을 경험할 수 있을 것”이라고 말했다.
