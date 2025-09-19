‘4900원’ 초가성비로 즐기는 칠레산 레드-화이트 와인

롯데마트와 롯데슈퍼가 4900원 초가성비 칠레산 와인 ‘테이스티 심플 2종(카베르네 소비뇽·소비뇽 블랑)’을 출시하며 가격을 한층 더 낮췄다.
이번 신상품은 대중적으로 가장 선호도가 높은 레드와 화이트 품종을 기반으로 했다. 레드와인 ‘테이스티 심플 카베르네 소비뇽’은 풍부한 타닌감과 적당한 산미, 묵직한 보디감으로 육류 요리에 잘 어울리며 화이트와인 ‘테이스티 심플 소비뇽 블랑’은 풋사과와 라임 계열의 산미가 어우러진 청량한 맛으로 해산물 요리나 샐러드와 곁들이기에 적합하다.
테이스티 심플은 경기 침체와 고물가 속에서 합리적인 가격의 와인을 찾는 소비자를 겨냥한 초저가 기획 상품이다. 관세청에 따르면 올해 1∼7월 국내 와인 수입액은 전년 대비 6.9% 줄었지만 수입량은 13.2% 늘어나 단가가 낮은 ‘가성비 와인’ 비중이 확대되는 추세다. 실제로 롯데마트의 올해(1∼8월) 3만 원 미만 와인 매출은 지난해보다 약 10% 증가해 전년과 비슷한 전체 와인 매출과 달리 뚜렷한 성장세를 보이고 있다.
가격경쟁력 확보에는 롯데마트와 슈퍼의 통합 상품 조달이 크게 작용했다. 2023년부터 통합 체제를 운영하며 조달 역량을 강화했으며 이번에도 총 30만 병(각 15만 병)을 사전 계약하며 대량 물량 확보로 가격경쟁력을 높였다. 이번 물량은 일반 브랜드 대비 10배 이상 많은 규모로 롯데마트는 물론 전국 롯데슈퍼 직영점에서도 동시에 운영돼 고객이 어디서나 구매할 수 있다.
아울러 롯데마트와 슈퍼는 테이스티 시리즈 라인업도 확대 중이다. 지난 11일에는 각국의 대표 와이너리와 협업한 ‘테이스티 No.5∼7’을 새롭게 출시했다. ‘테이스티 No.5 모스카토 다스티 DOCG(1만6900원)’는 이탈리아 피에몬테 명문 와이너리 ‘폰타나프레다’와 협업한 상품이다. 지난해 남부 풀리아 지역 와인인 ‘No.4 풀리아 프리미티보’에 이어 이번에는 북부 와인의 매력을 전하고자 기획했다. 또한 프랑스 보르도의 대표 와이너리 ‘샤토 몽페라’와 협업한 ‘테이스티 No.6 몽페라 루즈’와 ‘No.7 몽페라 블랑’은 각각 1만9900원의 합리적인 가격으로 판매한다.
테이스티는 ‘일상이 맛있어지는 선택’이라는 철학 아래 고객이 쉽고 부담 없이 즐길 수 있는 와인을 발굴하는 롯데마트와 슈퍼의 와인 대중화 프로젝트다. 2023년 12월 ‘테이스티 No.1 캘리포니아 카베르네 소비뇽’을 시작으로 세계 주요 산지의 대표 품종을 기반으로 2만 원 미만 시리즈를 선보이고 있으며 한글 설명서를 담은 백라벨을 적용해 고객이 상품 정보를 쉽게 확인하도록 했다. 국가별 와인 상품군에서 판매량 최상위권을 기록할 만큼 높은 고객 반응을 얻고 있다.
장세욱 롯데마트·슈퍼 주류팀 MD(상품기획자)는 “테이스티 와인은 부담 없는 가격과 트렌디한 라벨, 친절한 한글 설명으로 고객에게 쉽게 다가가는 시리즈”라며 “앞으로도 초저가 라인 테이스티 심플과 세계적인 산지 와이너리와 협업한 테이스티 시리즈를 통해 고객이 일상 속에서 부담 없이 와인을 즐길 수 있도록 라인업을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.
댓글 0