김정관 “신규 원전 2기-SMR 건설해야”

산업장관 간담회서 “입장 명확하다”
김성환 환경-李대통령 입장과 달라
‘여권 사퇴 압박’ 한수원 사장 사의
김정관 산업통상자원부 장관(사진)이 신규 원전 2기와 소형모듈원전(SMR)을 예정대로 건설해야 한다는 뜻을 밝혔다. 기후에너지환경부가 출범하면 국내 원전 정책을 책임지게 될 김성환 환경부 장관이 신규 원전 건설 계획 재검토를 시사한 것과는 전혀 다른 판단이다.
16일 김 장관은 세종에서 취임 후 첫 기자간담회를 열고 “입장은 명확하다”며 “공론화 과정을 거치더라도 신규 원전 2기와 SMR 1기 도입은 해야 한다”고 강조했다. 총 2.8GW(기가와트) 규모의 신규 원전 2기와 한국형 SMR 1기를 2037∼2038년에 도입하기로 계획한 ‘11차 전력수급기본계획’을 예정대로 추진해야 한다는 의미다. 김 장관은 두산에너빌리티 출신의 원전 전문가다.
김 장관의 발언은 김성환 장관은 물론이고 이재명 대통령의 입장과도 배치된다. 김성환 장관은 이달 9일 기자들과 만나 “원전을 신규로 지을 것인가에 대해서는 국민의 공론을 듣고 판단해야 한다는 의견이 있다”고 했다. 원전 업계에서는 이를 11차 전기본에 담긴 신규 원전 건설 계획을 백지화하고 재논의하겠다는 의지로 해석하고 있다. 이 대통령 역시 이달 11일 취임 100일 기자회견에서 “안전성(이 확보되고) 부지가 있으면 (원전 건설을) 하지만 내가 보기에는 거의 실현 가능성이 없다”고 말했다.
김 장관은 원전 정책이 이원화되는 데 따른 부작용 우려와 관려해 “국내에서 원전을 건설하는 이슈와 글로벌 차원에서 수출은 다르게 볼 수 있어서 수출 부문을 산업부에서 맡는 게 적절하다고 판단한 걸로 이해한다”며 “부작용에 대한 이슈는 슬기롭게 해결해야 하는 미션”이라고 했다.
한편 원전 건설을 담당하는 한국수력원자력의 황주호 사장은 이날 정부에 사의를 표명했다. 최근 웨스팅하우스와의 ‘불공정 계약’ 논란으로 여권의 압박이 거세지자 사직서를 제출한 것으로 보인다. 황 사장의 임기는 지난달 종료됐지만 후임자 임명이 늦어지면서 자리를 지켜왔다.
