일동제약 새로엠에스, 취약계층 비대면 진료 시대 연다… 올인원 키오스크 ‘새로닥터’ 공개

대한민국 사회서비스 박람회 참가
비대면 진료용 ‘새로닥터’ 보급 사업 개시
‘대화면 원격영상진료→약국 처방’ 지원
일동제약그룹은 종합 헬스케어 플랫폼 계열사인 ‘새로엠에스’이 2025 대한민국 사회서비스 박람회에 참가해 비대면 진료용 키오스크 제품인 ‘새로닥터’를 선보였다고 15일 밝혔다.
대한민국 사회서비스 박람회는 보건복지부와 중앙사회서비스원이 사회서비스 가치를 국민에게 알리고 다양한 주체 간 협업의 장을 마련하기 위해 주최·주관하는 행사다. 복지와 돌봄, 보건 및 의료, 고령 친화 등을 포함한 사회서비스 분야 전반을 아우르는 종합 박람회로 개최된다.
올해는 ‘사회서비스온(ON), 연결의 빛을 밝히다’라는 슬로건 아래 ‘다양한 연결, 지속가능한 사회서비스를 열다’를 주제로 정부와 지자체, 공공기관, 민간단체, 기업 등이 참여했다. 지난 9일부터 10일까지 서울 서초구 소재 양재aT센터에서 열렸다.
일동제약 새로엠에스는 공식 전시부스 참가기업으로 선정돼 비대면 진료용 키오스크 새로닥터를 소개하고 사용법 안내 및 시연, 체험 이벤트 등을 선보였다. 지자체 및 민관 소속 사회서비스 관계자 등과 상담 등 비즈니스 연계 활동도 진행했다. 새로닥터는 의료기관에 직접 방문하지 않고 설치된 장소에서 간단한 조작만으로 원격영상진료와 지정된 약국 처방전 전송이 가능한 비대면 진료 통합 솔루션 장치다. 키오스크 단말기를 활용해 진료과목과 의료진을 선택할 수 있고 진료 후 비용 결제, 약국 연계 처방전 전송 및 조제약 수령지(약국) 선택 등의 기능을 올인원(all in one) 형태로 지원한다.
특히 대형 화면을 통해 원활한 의사소통과 현장감 있는 비대면 진료가 가능하고 큰 글자 크기와 음성안내 등 사용자 친화 인터페이스가 적용된 것이 특징이라고 새로엠에스 측은 설명했다. 의료취약계층을 위한 공공협력사업에 적합한 장비다.
새로엠에스 관계자는 “의료 서비스 취약 지역과 경로당, 요양원, 복지 시설, 산업 단지 등을 중심으로 새로닥터 보급을 추진 중”이라며 “최근 ‘지자체 스마트경로당 사업’ 등에 참여가 확정되면서 납품도 개시한 상태”라고 설명했다.
이어 “헬스케어, 의료복지 등 사회서비스와 관련한 다양한 공공사업 및 민간사업 참여를 통해 도서벽지, 취약계층 의료복지 향상은 물론 보건·의료 서비스 활성화에 보탬이 될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.
댓글 0