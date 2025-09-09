7월 서울 아파트 최고가 거래 23.6%… 3년새 최고

서초구 61%… 용산-강남도 절반 이상
6·27 대출 규제 이후 서울 아파트 거래량이 감소하고 있지만 최고가 거래 비중은 3년 만에 가장 높았던 것으로 나타났다.
8일 부동산 플랫폼 기업 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과, 7월 서울 아파트 거래 3946건 중 932건(23.6%)이 최고가 거래인 것으로 집계됐다. 시장이 과열 조짐을 보였던 6월 최고가 거래 비중(22.9%)을 웃돌며 2022년 7월(27.9%) 이후 3년 만에 가장 높은 수준을 보였다. 7월 전체 거래량 자체는 6월(1만935건)의 36% 수준이다.
구별로는 서초구가 61.5%로 최고가 거래 비중이 가장 높았다. 이어 용산구 59.5%, 강남구 51.6%로 전체 거래 절반 이상이 최고가로 거래됐다. 반면 도봉구는 3.1%로 가장 비중이 낮았다. 구로구·성북구(3.6%), 노원구(3.2%)도 3%대에 그쳤다. 직방 측은 “대출에 의존해야 하는 실수요자가 몰리는 지역과 고소득 맞벌이 등 자금 여력이 있는 수요자가 몰리는 지역 간의 차이가 나타나고 있다”고 설명했다.
6·27 대출 규제 이전에 거래가 이뤄졌지만 7월에 집계되는 거래가 있는 점도 영향을 미친 것으로 보인다. 부동산 매매 신고는 계약일로부터 30일 내에 이뤄진다. 토지거래허가구역의 경우 허가 절차를 거쳐야 해 매매와 계약 신고 사이 시간 차가 더 생긴다. 최고가 비중이 높은 서초구와 용산구, 강남구 모두 토지거래허가구역이 있다.
임유나 기자 imyou@donga.com
