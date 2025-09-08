베바스토 코리아, 첨단 열관리 설계 적용한 신규 배터리 시스템 출시

독일 글로벌 자동차 부품 공급업체 베바스토의 한국 법인인 베바스토 코리아가 승용차용 4세대 배터리 시스템을 새롭게 출시했다고 밝혔다.
이번 신제품은 열폭주를 완화하기 위한 첨단 열관리 설계(Anti-Propagation Thermal Management Battery Pack Design)를 적용한 배터리 팩으로, 전기차의 안전성과 신뢰성을 강화했다.
배터리 셀이 과열될 경우 발생할 수 있는 드물지만 치명적인 연쇄 반응인 열폭주는 배터리 팩 내 화재나 심각한 손상을 유발할 수 있다. 베바스토의 신형 배터리 팩은 문제가 발생한 셀을 효과적으로 격리하고 차단함으로써 다른 셀로의 확산을 방지하도록 설계됐다. 이를 통해 운전자와 승객에게 한층 높은 수준의 안전성과 신뢰성을 제공하며, 전기차 대중화에도 기여할 것으로 기대된다.
신제품 출시를 기념해 글로벌 베바스토의 요르크 부크하임(Joerg Buchheim) CEO가 당진 공장을 방문했으며, 배터리 시스템에 서명하는 행사가 진행됐다.
요르크 부크하임 CEO는 “이번 출시는 성장하는 전기차 시장을 위한 고성능 배터리 팩 솔루션을 제공하고자 하는 베바스토 코리아의 전략에 있어 중요한 진전”이라며 “우리는 강력한 현지 역량과 생산 기반을 바탕으로, 한국은 물론 전 세계적으로 증가하는 안전하고 신뢰할 수 있는 배터리 시스템 수요에 적극적으로 대응할 수 있는 확고한 경쟁력을 갖추고 있다”고 말했다.
회사 측에 따르면, 이번 신제품 출시를 위해 베바스토는 당진 배터리 캠퍼스에 신규 생산 라인을 구축하고 생산 역량을 50% 확대했다. 이를 통해 급증하는 고객 수요에 보다 효과적으로 대응할 수 있게 됐으며, 당진 및 의왕 사업장에서 배터리 시스템 분야의 우수 인재 채용도 활발히 진행 중이다.
당진 배터리 캠퍼스는 베바스토 글로벌 네트워크 중 최대 규모의 배터리 시스템 생산 거점으로, 총 면적 67,283㎡, 건물 면적 37,889㎡에 달한다. 현재 직접 고용 및 협력업체를 포함해 약 350명의 직원이 근무하고 있으며, 최신 자동화 설비와 정밀 조립 공정을 갖춘 이 시설은 연간 최대 30만 개의 배터리 팩 생산이 가능하다.
