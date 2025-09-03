HD현대, 필리핀서 첫 선박 건조… “마스가 거점 육성”

현지서 PC선 건조 강재 절단식
HD한국조선해양이 필리핀 수비크만에 위치한 ‘HD현대필리핀 조선소’에서 2일 정식으로 선박 건조를 시작했다.
마르코스 필리핀대통령도 참석
2일 HD한국조선해양은 HD현대필리핀 조선소에서 11만5000t급 석유화학 제품 운반선(PC선·Product & Chemical Carrier) 건조를 위한 강재 절단식을 열었다고 밝혔다. 강재 절단식은 바닷물과 충격 등에도 잘 견디도록 선박용으로 만든 강철 재료인 ‘강재’를 처음 잘라내는 행사로, 선박 건조의 시작을 알리는 의미가 있다. 조선소의 본격 가동을 기념하는 이날 행사에는 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령도 참석했다.
휘발유, 중유 등 석유 정제 제품과 각종 화학 제품을 운반하는 유조선인 이 PC선은 HD현대필리핀 조선소가 건조하는 첫 선박이다. 지난해 12월 아시아 지역의 한 선사로부터 수주한 총 4척의 물량 중 첫 번째 선박이기도 하다.
HD한국조선해양은 미국의 또 다른 우방국인 필리핀 정부와 협력해 HD현대필리핀 조선소를 추후 마스가(MASGA·Make American Shipbuilding Great Again) 프로젝트의 전략적 요충지로도 키운다는 계획이다. 김성준 HD한국조선해양 대표는 “필리핀은 정부의 지원 속에 천혜의 자연환경과 우수한 인적자원을 갖추고 있어 신흥 조선 강국으로 떠오르고 있는 곳”이라며 “HD현대필리핀을 활용해 글로벌 수주 경쟁력을 더욱 강화할 것”이라고 말했다.
최원영 기자 o0@donga.com
