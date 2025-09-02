현대차도 7년만에 부분파업…노봉법發 ‘릴레이 추투’

현대자동차 노동조합이 부분 파업에 돌입한다. 지난해까지 이어온 ‘6년 연속 무분규’ 기록이 깨진 것이다. 경제계에서는 현대차 노조의 7년 만의 파업을 계기로 노동조합들의 ‘추계투쟁’이 한층 거세질 것을 우려하고 있다. 이미 노란봉투법(노동조합법 2·3조 개정안)의 국회 통과 이후 비정규직 노조가 원청업체를 상대로 교섭을 요구하고, 원청 노조는 경영상 결정에 반대하며 단체행동에 나서는 등 산업계 곳곳에서 노사갈등이 번지고 있다.
전국금속노동조합 현대차지부(현대차노조)는 2일 진행한 사측과의 20차 교섭에서 합의안을 도출하지 못하면서 3일부터 사흘간 부분파업에 돌입하기로 이날 결의했다. 오전 출근조와 오후 출근조는 3일과 4일에는 2시간씩, 5일에는 4시간 파업을 실시한다는 방침이다. 또 판매직, 연구직 등은 총 파업 날짜와 시간을 맞추는 ‘총량’을 유지하면서 상황에 맞게 부분파업을 실시하기로 했다.
이날 열린 20차 교섭에서 회사 측은 기본급 9만5000원 인상에 성과급 400%, 이와 별개로 1400만 원과 주식 30주 지급을 제안했다. 하지만 노조 측은 핵심 요구사항인 정년 연장안 및 성과 공정 분배 등에 대해 회사 측이 성의 있는 대안을 제시하지 않았다며 단체행동을 결정했다.
현대차 노조가 실제 파업에 돌입하는 것은 7년 만이다. 현대차 외에도 조선, 철강 등 제조업계 노조들은 노란봉투법 국회 처리 후 이전보다 더 강경한 행동에 나서고 있다. ‘마스가 프로젝트’에 대응하기 위해 합병을 발표한 HD현대중공업과 HD현대미포조선 노조의 반발이 대표적이다. 합병을 발표한 직후 두 회사 노조는 “합병 관련 세부 자료와 고용보장 방안을 즉각 제시하라”며 2·3일은 각 4시간, 4·5일은 각 7시간씩 작업을 중단하는 부분파업에 돌입했다. 회사의 합병은 경영과 관련한 사항으로 기존 노동조합법에 따르면 교섭이나 쟁의 대상에 포함되지 않지만, 노란봉투법이 투쟁 판도를 바꿨다. 쟁의 범위를 임금·근로조건 외에도 ‘근로조건에 영향을 미치는 사업상 결정’으로 확대한 노란봉투법을 근거로 이들 노조는 합병 방침에 반발하며 고용 보장 등을 요구하고 있다.
현대제철 역시 비정규직노조(금속노조 충남지부 현대제철비정규직지회)가 원청업체인 현대제철과의 직접 교섭을 요구하며 집단행동을 벌이고 있다. 이 노조는 전현직 회사 대표와 함께 정의선 현대차그룹 회장까지 부당노동행위 혐의로 고소하는 등 ‘사용자 범위’를 그룹사 전반으로 확대 해석했다. 한국GM 역시 한국 사업 철수설이 잇따르자 “고용안정을 보장하라”며 지난달 사흘간 부분파업을 벌였다.
민주노총 전국건설노조 수원 남부지부도 지난달 SK그룹 본사인 서울 종로구 SK서린빌딩 앞에서 지난달 25일부터 이달 20일까지 시위를 열겠다는 집회신고를 한 바 있다. 해당 노조는 SK에코플랜트가 건설 중인 경기 용인 반도체클러스터 현장에 민주노총 소속 노조원을 고용하라고 요구 중이다. 그럼에도 집회 장소로 건설 현장이나 SK에코플랜트 본사가 아닌 그룹 본사를 택했다.
‘추투’ 열기는 금융권 등 사회 전반으로 확산되는 분위기다. 시중 및 국책은행 및 금융산업 종사자로 이루어진 전국금융산업노조는 이달 26일 총파업을 예고하고 1일 찬반투표를 실시했다. 노조 측은 “94.98%의 압도적 찬성률로 가결됐다”고 전했다. 금융노조는 3일 오후 3시 서울 중구 명동 은행회관 앞에서 결의대회를 열고 요구안인 주 4.5일제 도입을 주장할 예정이다.
삼성그룹 초기업노조 삼성전자지부도 SK하이닉스가 영업이익의 10%를 성과급으로 지급하기로 한 합의안을 두고 2일 이재용 회장 등을 상대로 공문을 보내 성과급 제도 개선을 요구하고 나섰다.
