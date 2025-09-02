aT, 글로벌 한우 수출확대 전략 및 협력 간담회 개최

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 글로벌 한우 수출 전략과 협력 방안을 논의하기 위한 간담회를 개최했다.
aT는 2일 서울 양재동 aT센터에서 ‘한우 수출 확대 간담회’를 진행했다고 밝혔다. 간담회에는 농식품부와 aT, 농협경제지주 축산경제를 비롯해 합천·횡성·하동·상주·울산축협 등 한우수출조합협의회 회원사, 강원한우조합공동사업법인, 농업회사법인 토바우, 할랄 인증 수출작업장 횡성케이씨 등 주요 관계 기관과 수출업체가 참석했다.
이날 참석자들은 △2025년 한우 수출 동향과 전략 △중동 수출 추진 경과와 계획 △현장 애로사항과 제도 개선 과제 등을 집중적으로 다뤘다. 특히 등록 절차만을 남겨둔 UAE로의 한우 수출을 위해 할랄 인증 도축장 확보부터 △두바이 런칭쇼 개최 △두바이 민관협업센터 개소 △바이어와의 MOU 체결 등 수출 기반을 마련하기 위한 일련의 노력을 공유했다. 이어 중동·동남아 등 유망시장을 중심으로 수출길을 넓히고, 장기적으로는 유럽 등 프리미엄 시장으로까지 확대하는 전략에 대해 심도 깊은 논의를 나눴다.
현장에서는 한우 수출이 국내 축산업의 새로운 성장 동력이 되기 위해 시장별 민관 협력체계 구축, 수출시장 다변화, 브랜드 마케팅 강화, 검역 문제 해소 등을 핵심 과제로 꼽고, 정부·aT·농축협·업계 간 긴밀한 공조가 필요하다는 데 뜻을 모았다.
홍문표 aT 사장은 “한우는 대한민국을 대표하는 프리미엄 축산물로, 세계적으로 품질과 안전성을 인정받고 있다”라며 “이번 간담회를 계기로 농축협과 수출업계와의 협력체계를 더욱 공고히 해 대한민국 식품영토 확장에 최선을 다하겠다”라고 말했다.
