서울 집값 상승률 15주 만에 0.1% 아래로…관망세 심화

부동산원 8월 셋째 주 아파트 가격 동향
강남3구 강세…“선호단지 국지적 상승”
경기 보합 전환…과천, 평촌 등은 오름세
6·27 대출규제가 두 달이 되면서 서울 집값은 지난주보다 0.09% 오른 반면 상승세는 2주째 둔화되는 등 서울 아파트 매매시장의 관망세가 심화됐다. 서울 아파트 매매가격 상승률은 5월 초 이후 15주 만에 0.1% 아래로 떨어졌다.
한국부동산원이 21일 발표한 주간 아파트 가격 동향에 따르면 지난 18일 기준 전국 아파트 매매가격(0.01%→0.00%)은 보합 전환됐으며 수도권 (0.04%→0.03%)은 상승폭이 다소 줄었다.
전국 아파트 매매가격은 지난 6월 둘째 주 0.03% 오르며 보합에서 상승 전환했으나 6·27 대출규제 이후 상승폭이 완만히 감소했으며 11주 만에 보합으로 전환됐다.
서울(0.1%→0.09%) 아파트 매매가격은 2월 초 상승 전환 후 29주 연속 상승세가 이어지고 있으나 대출규제로 그 속도가 둔화되는 추세다. 전주 대비 상승률이 0.1% 아래로 떨어진 것은 5월5일(0.08%) 이후 15주 만이다. 최근 4주 간 매매가격 변동 추이를 살펴보면 7월28일 0.12%→8월4일 0.14%→8월11일 0.1%→8월18일 0.03%로 8월 첫 주 상승폭이 다시 커지는 듯 했으나 다시 2주 연속 상승폭이 줄어들며 관망세가 심화되는 양상을 보였다.
강남 11개구(0.12%)에서는 송파구(0.29%)에서 신천·문정동 재건축 추진 단지, 서초구(0.15%)는 반포·서초동, 강남구(0.12%)는 대치·개포동 주요 단지 위주로 올랐다. 강북 14개구(0.05%)의 경우 성동구(0.15%)는 금호·성수동 중소형 규모의 매매가격이 오른 것으로 나타났다. 도봉구는 매매가격 상승을 멈추고 보합으로 전환됐으나 하락한 지역은 없다.
부동산원은 “일부 신축, 재건축 추진 단지 등 선호단지에서 국지적으로 상승계약이 체결되며 매매가격이 상승하고 있다”면서도 “전반적으로 매수 관망세가 지속되며 지난주 대비 상승폭이 소폭 축소됐다”고 설명했다.
경기(0.01%→0.00%)는 보합으로 전환됐다. 다만 과천시(0.20%)는 중앙·원문동 대단지 위주로, 안양 동안구(0.17%)는 평촌·호계동 구축 위주로 오름세를 이어갔다. 인천(-0.04%→-0.01%)에서는 구월·간석동 위주로, 미추홀구(0.01%)는 용현·학익동 중소형 규모 위주로 상승했다.
지방(-0.01%→-0.02%)은 하락폭이 확대됐다. 5대 광역시(-0.03%→-0.02%)는 하락폭이 줄었으나 8개도(-0.01%→-0.02%)는 하락폭이 커졌다. 세종(0.03%→0.00%)시는 4주 만에 다시 상승을 멈추고 보합으로 전환됐다.
전국 주간 아파트 전세가격(0.01%→0.01%)은 상승폭이 유지됐다. 수도권(0.02%→0.02%)과 서울(0.05%→0.05%)도 마찬가지다. 서울에서는 송파구(0.16%)는 잠실·방이동 위주로, 강동구(0.14%)는 고덕·강일동 주요 단지 위주로, 동작구(0.08%)는 상도·사당동 역세권 위주로 강세를 보였다. 서초구(-0.02%)는 잠원·반포동 위주로 하락했다.
부동산원은 서울의 전세가격 추이에 대해 “일부 입주물량 영향이 있는 지역에서 전세가격이 하락하는 양상을 보였으나, 역세권 및 대단지 등 선호단지 중심으로 매물부족 현상이 이어지며 서울 전체 상승이 지속됐다”고 밝혔다.
경기(0.02%→0.01%)는 상승폭이 다소 줄었다. 다만 하남시(0.23%)는 학암·풍산동 신축, 과천시(0.20%)는 별양·중앙동, 안양 동안구(0.14%)는 호계·비산동 위주로 전세가격이 상승했다.
인천(-0.04%→-0.02%)은 하락폭이 줄었다. 지방(0.00%→0.00%)도 1주 전과 같은 추이가 이어졌다. 5대광역시(0.01%→0.02%)는 상승폭이 커졌으며 세종(0.06%→0.05%)은 상승폭이 줄었다. 8개도(-0.01%→-0.01%)는 하락폭이 유지됐다.
댓글 0