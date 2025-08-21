실론, ‘2025 프리뷰 인 서울’서 친환경 접착 솔루션 대거 공개

ECOFIX 데코필름·다이니마 전용 심테이프 등 신제품 선봬
의류용 접착 솔루션 전문기업 실론(Sealon)이 지난 20일부터 오는 22일까지 서울 코엑스(COEX)에서 열리는 국내 최대 섬유패션 전시회 ‘2025 프리뷰 인 서울(Preview in Seoul, 이하 PIS)’에 참가한다. 실론 부스는 A홀 E-43번에 마련된다.
PIS 2025는 한국패션산업협회가 주관하는 글로벌 섬유패션 전시회로, 올해는 전 세계 512개사, 약 800개 부스 규모로 개최된다. ‘지속가능성’, ‘트렌드’, ‘첨단기술’을 핵심 테마로 친환경 원사부터 기능성 소재, 의류 부자재, 디지털 솔루션까지 섬유산업 전반의 최신 기술과 제품이 대거 소개될 예정이다.
실론은 이번 전시에서 친환경성과 기술력을 결합한 다양한 접착 솔루션을 공개한다. 대표 제품은 신제품 ‘ECOFIX 점접착 데코필름’으로, 기존 열접착 필름에서 진화한 점접착 방식이 적용돼 별도의 가접 공정 없이 손쉽게 사용할 수 있으며, 작업 효율 향상 및 에너지 절감 효과를 동시에 제공한다.
또 초경량 고기능성 소재인 다이니마(Dyneema) 전용 심테이프, 경량화 특화 Lightweight 심테이프, 고접착력 의류용 필름 제품도 새롭게 선보인다. 해당 제품군은 스포츠웨어, 아웃도어, 기능성 의류 시장을 중심으로 내구성, 접착력, 작업 편의성 면에서 높은 경쟁력을 갖췄다.
실론은 전 제품에 대해 bluesign®, OEKO-TEX® STANDARD 100, ISO 14001 등 글로벌 환경 및 품질 인증을 취득했으며, 성능은 물론 지속가능한 제조 철학을 함께 전시를 통해 적극 소개할 예정이다.
전시 기간 동안 실론 부스에서 제품 시연, 제품 샘플 전시, 기술 상담 세션이 진행된다. 업계 바이어 및 브랜드 관계자들은 실제 적용 사례와 맞춤형 솔루션을 통해 실질적인 협업 기회를 모색할 수 있을 것으로 기대된다.
최용석 기자 duck8@donga.com
