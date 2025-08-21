움직이면서도 5km 표적 명중… “폴란드, K2전차 면밀함에 반해”

현대로템 창원공장 현장 가보니
360도 몸통 회전에도 포신 고정… 60배 확대 조준경으로 ‘기동사격’
타국 전차보다 사격 정확성 뛰어나… 루마니아와도 K2전차 계약 논의
14일 오후 태극기와 폴란드 국기가 나란히 걸린 경남 창원 현대로템 K2 전차 제작 공장은 공구를 두드리는 소리로 가득했다. 수십 년간 공장을 지켜온 베테랑 작업자들은 각각 나뉜 특수 철판을 용접으로 붙인 뒤 공구로 일일이 조립하고 있었다. 그 같은 베테랑 인력들의 수작업이 K2 전차의 남다른 성능을 낳았다는 설명이다.
실제로 같은 날 전차 주행시험장. K2 전차 2대의 몸통이 굉음을 울리며 360도 회전하면서 이동하는 가운데에도, 포탄이 발사되는 긴 관 ‘포신’은 표적을 향해 고정돼 있었다. 표적이 어디에 있더라도 정확한 조준을 가능하게 하는 제자리 회전 기능이다. 이 같은 선진 기능과 60배 확대 조준경을 토대로 폴란드에 수출되는 현대로템 K2 전차는 움직이면서도 최대 5km 거리에서 표적을 명중시키는 기술력을 자랑했다.
미국 도널드 트럼프 행정부의 관세 포화로 자동차 등 전통 수출 산업이 타격을 받고 있는 것과 달리 방위산업계 수출은 동유럽권을 중심으로 확대되고 있다. 현대로템은 1일에도 폴란드와 9조 원 상당의 K2 2차 계약 ‘빅딜’을 성사시키며 단일 방산 수출 기준 최대 액수를 기록했다. K2 180대와 K2 계열 전차 81대, 탄약 등이 거래 대상이다. K2 180대를 우선 공급하는 4조5000억 원 규모의 1차 이행 계약에 이은 후속 계약이다. 현대로템은 또 다른 동유럽 국가인 루마니아와도 K2 계약을 논의 중이다.
방산업계에 불어온 ‘수출 훈풍’은 최근 실적에서도 확인된다. 국내 ‘빅4’ 방산업체로 불리는 현대로템·한화에어로스페이스·한국항공우주산업(KAI)·LIG넥스원의 올해 2분기(4∼6월) 매출은 총 9조4648억 원으로 전년 동기 대비 무려 148% 성장했다. 유럽, 중동 주요국과의 대형 수출 계약이 이어진 여파다. 영업이익도 총 1조2848억 원으로 전년 동기 대비 115% 급증했다. 이 같은 수출 열풍을 이어가기 위해 업체들과 학계, 군, 홍보 전문가 등으로 구성된 한국방위산업MICE협회(KDM)도 12일 출범해 민관군 협력 체계를 구축했다.
세계 시장에서 ‘K전차’가 주목받는 이유 중 하나는 상대적으로 가볍고 날렵한 차체다. 사용 가능 포탄 크기, 마력 등 성능이 비슷한 수준의 미국, 독일 등 타 국가 전차는 65∼70t이지만 현대로템의 K2는 56∼60t에 불과하다.
우수한 생산 및 유지·보수·정비(MRO) 시스템 덕도 있다. 한국은 휴전국이라는 특수성 때문에 재래식 무기 MRO 체계를 꾸준히 유지해 왔다. 폴란드 측이 현대로템과의 이번 K2 2차 계약에서 요구한 조건 중 하나도 MRO 기술 이전이다. 현대로템은 연 30∼40명의 인력을 파견해 ‘K정비’ 기술을 이전할 방침이다. 납기 준수도 K방산의 장점으로 평가받는다. 현대로템 관계자는 “군 대상 내수 시장 중심이었던 시절부터 국내 협력업체 기반 공급망 및 생산 노하우가 탄탄하게 구축돼 왔다”고 설명했다.
국내 방산업계는 대표적 ‘큰손’ 고객인 폴란드 등 동유럽뿐만 아니라 타 권역으로도 수출 시장을 넓히겠다는 계획이다. 실제로 동남아시아 및 공산주의 국가로의 수출도 뚫었다. 한화에어로스페이스가 지난달 말 K9 자주포 20여 문을 약 3500억 원(약 2억5000만 달러)에 베트남에 공급하는 계약을 성사시킨 것. 현대로템도 동남아, 중남미 등 여러 권역으로 신규 시장을 창출하겠다는 청사진을 제시했다.
