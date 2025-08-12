KDI “추경이 올해 성장률 0.1%p 견인…재정으로 더 올리긴 쉽지 않아”[일문일답]

KDI, 올해 우리 경제성장률 0.8%로 전망
“재정 정책으로 민간소비 상향 조정돼”
“금리 인하 시급성 많이 축소되는 모습”
“추경 집행이 전부 소비로 이어지진 않아”
국책연구기관 한국개발연구원(KDI)은 올해 우리나라 경제성장률이 1%대도 이르지 못할 것으로 재차 전망했다.
새 정부의 추가경정예산(추경), 한미 관세 합의 등으로 내수와 수출에 대한 불안이 다소 줄었지만 건설투자가 기존 예상보다 더 악화할 가능성이 높다는 이유에서다.
KDI는 12일 발표한 ‘수정 경제전망’에서 올해 우리나라의 경제성장률 전망치를 0.8%로 제시했다. 지난 5월 발표한 보고서에서 성장률 전망치를 1.6%에서 0.8%로 하향한 뒤 이번에도 같은 수준을 전망한 것이다.
이와 관련해 정규철 KDI 경제전망실장은 “추경이 성장률을 대략 0.1%포인트(p) 정도 올리는 상황”이라고 말했다.
정규철 실장은 추가적인 재정 투입 필요성에 대해선 “지금 재정정책을 추가적으로 하면서 올해 성장률을 올리기는 쉽지 않은 상황”이라며 “필요하다면 내년도 예산안에 반영하는 것이 좀 더 낫다고 생각한다”고 언급했다.
다음은 정규철 실장과 김지연 KDI 경제전망실 전망총괄과의 일문일답.
-경제성장률을 1%대로 올리려면 금리 인하나 추가적인 추가경정예산(추경)이 필요하다고 보나.
“(정규철 실장) 지난 5월에 전망했던 것보다 민간소비가 상향 조정됐다. 이건 아마 재정정책 때문이다. 그런 점을 감안했을 때 금리 인하의 시급성은 지난번보다 많이 축소되는 모습이다. 지금 재정정책은 금리정책보다 훨씬 경직적이다. 통화정책은 1년에 8번을 하는 데 반해 재정은 연간으로 예산안이 제출된다. 지금 이미 8월 중순이기 때문에 올해 추가적인 추경을 할 시기가 그렇게 많이 남지 않아서 그 정책이 유효하기는 어려울 것 같다. 즉 지금 (추경 등) 재정정책을 추가적으로 하면서 올해 성장률을 올리기는 쉽지 않은 상황이다. 필요하다면 내년도 예산안에 반영하는 것이 좀 더 낫겠다고 생각한다.” -추경 효과가 있어서 민간소비를 0.2%p 상향 조정했다고 이야기했다. 소비 관련해서는 추경 효과도 있지만 또 금리 인하 효과도 있을 것 같은데, 각각의 기여도를 어느 정도로 보는지.
“(정규철 실장) 금리가 계속 내려갔지만 그건 지난 5월에도 ‘계속 내려갈 것’으로 이미 관측을 했던 부분이다. 그래서 이번 전망에선 금리 (인하)로 인해서 추가적으로 성장률이 올라간 부분은 없다. 대부분 추경 효과다. 그 추경 효과를 이번에 정확하게 담지는 못했지만, 추가적으로 집행된 금액이 전부 소비 증가로 이어지지는 않는다. 그중에 일부분이 올라가긴 한다. 그래서 연간으로 봤을 때 (2차) 추경이 대략 0.1%p 정도 성장률을 상향 조정하는 그런 상황이다. 추경의 규모는 국내총생산(GDP) 0.1%보다 훨씬 컸다. 그 말은 (추경의) 그 모든 것이 추가적으로 (국민들의) 지출을 일으키지는 않았다는 뜻이다.
-2차 추경으로 올해 0.1%p를 올렸다는 게 민간소비만 말하는 게 아니라 아니라 연간 GDP 전체를 뜻하는 건가.
”(정규철 실장) 그렇다. GDP 전체를 뜻한다. 또 2차 추경으로 경제성장률을 연 0.1%p 올렸다는 말은 하반기만 국한하면 0.2%p 정도 올렸다는 말이다. 다시 말해 2차 추경만으로 하반기에 경제성장률을 0.2%p 올려서 연간으로 0.1%p를 GDP를 올렸다는 것이다.“
-지난 5월에 경제전망을 했을 당시 미국과의 관세협상이 진행 중이었다. 지난 5월 관세협상에 대해 전망했던 것과 현재 관세협상 타결 결과를 비교했을 때 달라진 요인이 있는지.
”(김지연 총괄) 관세협상으로 긍정적인 점은 통상 불확실성이 축소됐다는 점이다. 지난 5월 전망 때도 ‘8월에 상호관세 유예기간이 끝나기 전 어느 정도 다음 사항이 결정될 것’이라고 이미 생각했었기 때문에 불확실성 축소는 이미 5월 전망에 들어가 있었다. 관세협상의 내용을 살펴보면, 철강·알루미늄·구리 품목의 관세는 올라갔지만 정보통신기술(ICT)과 자동차의 경우 각각 기존의 무관세가 유지되거나 관세율이 (원래 부과되기로 했던 것보다) 10%포인트(p) 정도 내려갔다. 각각 대미(對美) 수출에서 차지하는 비중이 50%가량 되는 철강·알루미늄·구리와 ICT·자동차가 서로 (전체 관세율을) 상쇄했다. 이에 따라 우리나라에 적용되는 평균 관세율은 5월 전망과 그렇게 큰 차이가 나지 않다. 즉 관세 관련 통상 여건은 5월 전망 당시와 비교했을 때 큰 변화가 없는 것으로 판단하고 있다. 수출을 상향 조정한 것은 관세 협상의 결과라기보다는 반도체 경기 상향 조정 영향이다. 또 선제적 수출 효과도 생각보다 컸다. -도널드 트럼프 미국 대통령이 반도체에 대한 관세를 예상보다 세게 부과할 경우 올해 경제성장률이 더 떨어질 가능성이 있나.
“(정규철 실장) 지금 반도체 부분이 명확하지 않은 상황이다. 지금 우리나라는 반도체 수출을 많이 하고 있기 때문에 반도체 관세가 높아진다면 저희가 생각했던 것(0.8% 성장률)에 미치지 못할 가능성이 있다. 그 부분은 이번 전망에서 위험 요인에 함께 담았다.
-올해 상품 수출 증가율이 연간 1.2%인이고, 하반기로만 보면 0.9%다. 그런데 내년에는 0.2%까지 내려간다. 이건 트럼프 관세의 영향이 내년에 좀 더 집중적으로 나타난다고 봐야 되는 건지.
”(김지연 총괄) 상품 수출은 내년에 0.2% 정도로 좋게 보고 있지는 않다. 여러 가지 이유가 있다. 첫 번째는 지금 현재까지는 트럼프 관세 정책의 부정적인 영향이 본격적으로 나타나지는 않고 있다. 관세 인상을 한다고 해서 부정적인 효과가 바로 나타나는 것이 아니고, 초반에는 기업들이 마진을 축소한다든가 이런 방식으로 충격을 흡수할 수 있다. 이 고율의 관세율이 장기간 지속될수록 더 이상 기업들도 가격 증가를 미룰 수는 없게 될 것이고, 결국 수출이 위축되는 부분이 있을 것이다. 또 올해 수출 전망을 상향 조정한 데엔 ‘선제적 수출 효과가 기존에 생각했던 것보다 크다’는 이유가 있었다. 이 말은 ‘나중에 할 수출을 미리 당겨서 한 것’이란 뜻이다. 이런 것들을 감안해 내년 상품 수출 증가율을 소폭 하향 조정한 것이다.“
-‘건설투자 부진이 점점 완화할 걸로 기대했지만 생각보다 부진이 장기화됐다’고 했다. 전망 설명에도 ‘대출규제 강화’ ‘건설현장 안전사고 여파’ 이런 부분들을 적어뒀다.
”(정규철 실장) 건설투자 부진이 완화될 걸로 본 이유는 수주 물량이 그동안 조금 올라오고 있었어서 그것이 시차를 두고 반영될 것으로 예상했기 때문이다. (그러나) 예상보다는 수주가 실제 착공으로 많이 이어지지 못했다. 또 공사 기간도 많이 길어졌다. 같은 물량을 하는 데 공사 기간이 길어지면 정해진 기간에는 공사를 덜 하게 된다. 또 하나가 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장이 정상화돼야지 공사 진행이 되는데, (정상화가 지연됐다). 또 최근 대출규제가 강화된 것도 신규 분양 등 건설투자에 부정적인 요인이 될 것으로 봤다. 최근 (건설 현장에서) 안전사고가 발생하면 공사가 중단되는 경우도 관측되고 있다. 그렇게 되면 건설공사에 차질이 많이 발생하는데, 그 부분을 반영해 건설투자를 큰 폭으로 하향 조정했다.
-총평을 하면 ‘추경 효과로 소비가 다소 살아났지만 성장률을 견인하기까지는 못 했다. 발목을 잡은 건설이었다. 통상 불확실성에도 수출은 그래도 선방을 했다’는 말인 건가.
“그렇게 이해하면 된다. 우리나라 잠재성장률이 계속 떨어지고 있기 때문에 언젠가는 0%가 조금 더 자연스럽게 받아들여지는 시대도 올 거라고 생각한다.”
댓글 0