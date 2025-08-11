한국농수산식품유통공사, GIST와 AI 기반 농식품 산업 혁신 추진

한국농수산식품유통공사(aT)가 광주과학기술원(GIST)과 농식품 산업의 디지털 전환과 AI 기반 혁신을 추진하기 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.
연구 중심 이공계 특성화 대학인 GIST는 AI대학원을 운영하며, 우수한 인공지능 분야 연구 역량을 갖추고 있다. 양 기관은 △농식품 분야 빅데이터와 AI 모델 개발 △AI와 데이터사이언스 인재 양성 △미래 신산업 과제 발굴과 인프라 공동 활용 △전문인력 네트워킹을 통한 지역산업 생태계 강화 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.
aT는 이번 협약을 계기로 농식품 분야의 데이터 기반 정책 수립과 혁신기술 개발이 가속화될 것으로 기대하고 있다. 특히 농식품 산업 전반에서 AI 기반 의사결정 지원체계를 강화하고, 데이터 분석을 활용한 신사업 과제를 발굴하는 등 농어업인과 소비자 모두가 체감할 수 있는 혁신 성과를 창출해 나갈 예정이다.
홍문표 aT 사장은 “대한민국 AI 연구의 선도기관인 GIST와 손잡고 농식품 산업의 디지털 혁신을 추진하게 되어 매우 뜻깊다”며 “공사는 농업의 전후방 산업에 AI를 접목해 생산부터 유통·수출까지 전 주기에 걸친 디지털 혁신을 실현하고, 농어업인의 소득 증대와 국민 먹거리 안정을 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
