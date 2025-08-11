[DBR/알립니다]‘스테이블코인과 디지털자산 금융 전략 과정’ 수강생 모집합니다

원화 스테이블코인 제도화, 디지털자산기본법 발의 등으로 디지털자산 관련 시장이 활성화될 것으로 전망되면서 금융사의 전략 수립과 내부 역량 전환이 시급한 과제로 대두되고 있습니다. 이러한 흐름에 발맞춰 DBR(동아비즈니스리뷰)과 크립토 전략 자문 기업 xCrypton이 ‘스테이블코인과 디지털자산 금융 전략 과정’을 개설했습니다.
본 프로그램은 관련 분야 최고 전문가들과 함께 기술 중심의 실무 교육을 넘어 디지털자산 시대의 거시경제 구조, 정책 전환, 시장 진화를 입체적으로 통찰하고 금융 현장에서 전략적 판단을 내릴 수 있도록 설계된 금융 전략 교육 과정입니다. 비트코인, 스테이블코인, RWA, DeFi, 인공지능(AI) 기반 온체인 금융 등 핵심 어젠다를 구조적으로 정리하고 글로벌 금융사의 전략을 구체적으로 분석함으로써 국내 금융사가 준비해야 할 제도 대응과 디지털 전환 전략을 체계적으로 다룰 예정입니다. 관심 있는 분들의 많은 관심과 참여를 바랍니다.
●교육 기간: 2025년 9월 3일∼10월 29일(매주 수요일)
●장소: 서울 종로구 청계천로1 동아일보 광화문사옥
●대상: 금융사(기관) 전략기획, 디지털전략 담당 임직원
●교육 내용: 스테이블코인 시대 금융질서 개편 및 한국의 전략적 포지셔닝, 글로벌 금융기관의 디지털자산 전략 사례, 글로벌 크립토 규제와 한국의 입법·정책 쟁점, 디지털자산 전환기의 금융 전략 등
