동굴 피서하고 대게빵 한입… 동해안 구석구석 기차로 떠난다

[위클리 리포트] 개통 6개월 만에 100만 명 실어 나른 동해선
올해 1월부터 삼척~영덕 구간 개통… 강릉서 부산까지 기차로 여행 가능
삼척 대금굴, 더위 식히기에 알맞고… 울진바다 조망엔 해안 모노레일 추천
영덕, 산지직송 복숭아 맛볼 수 있어
반려견 동반 해수욕장 ‘펫비치’ 눈길… 도보 여행객 위한 ‘관광택시’ 할인도
《반년 만에 100만 승객… ‘동해선’ 매력은
올해 1월 동해선 영덕∼삼척 구간 개통으로 강릉부터 부산까지 동해안 구석구석 기차로 여행할 수 있게 됐다. 도보 여행객을 위한 관광택시 상품, 반려동물과 함께하는 ‘펫비치’까지 동해안 여행이 새로워지고 있다.
올해 1월 1일부터 동해선 영덕∼삼척 구간이 새롭게 개통돼 운행을 시작한 지 약 7개월이 지났다. 강원 강릉역부터 부산 부전역까지 기차로 이동이 가능해지면서 동해안 관광지들을 모두 기차로 여행할 수 있게 됐다. 한국철도공사(코레일)에 따르면 올해 상반기(1∼6월) 동해선 신규 개통 구간 수송 실적은 울진역이 10만9300명으로 가장 많고, 삼척역이 8만2900명, 영덕역이 6만4000명으로 뒤를 이었다. 전체 동해선 순 이용객 수(강릉∼동대구 구간 포함)은 99만 2000명에 이른다.
동해선 신규 개통 후 첫 여름 휴가철이 시작됐다. 그동안 자가용이 없어서, 교통 체증이 싫어서 동해안 여행을 미뤘다면 동해선 기차를 타고 여행을 떠나보는 것은 어떨까. 코레일과 각 지방자치단체들도 여러 가지 관광 상품을 개발하며 적극적인 마케팅에 나서고 있다. 기차를 타고 신규 개통 구간에 내린 여행객들이 가보면 좋을 만한 강원 삼척, 경북 울진과 영덕의 관광 코스를 알아봤다.》
● 바다부터 동굴까지, 반려견도 함께 즐긴다
동해선 신규 개통 첫 기차역인 삼척역에 내려 차로 20분, 시내버스로 30분 거리를 가면 바다와 만날 수 있다. 바로 초곡항이다. 초곡항의 볼거리는 삐죽삐죽 솟아오른 바위들이 인상적인 초곡 용굴촛대바위길이다. 해안가를 따라 660m의 탐방길이 조성돼 있어 바다를 가까이서 감상할 수 있다. 촛대바위와 피라미드 바위 등 독특한 바위 경관도 구경거리다. 슬슬 허기가 밀려오면 초곡항 회센터에서 갓 잡은 제철 회를 맛볼 수 있다.
서늘한 동굴에서 더위를 피할 수도 있다. 대이리군립공원 근방 대금굴은 삼척의 대표 동굴 중 하나다. 동굴 내부에는 종유석, 석순, 석주 등이 있어 색다른 볼거리를 제공한다. 또 대금굴은 많은 양의 동굴수가 흐르는 편이라 물 흐르는 소리를 따라 걷다 보면 크고 작은 폭포와 동굴 호수를 만나게 된다.
삼척역을 지나 동해선을 타고 경북으로 들어서면 울진역에 다다른다. 울진에선 바다를 끼고 하는 다양한 액티비티가 마련돼 있다. 역에서 내려 차로 5분 정도만 가면 울진 왕피천 공원 안에 왕피천 케이블카가 있다. 715m 길이의 케이블카로 편도 10분 정도 운행한다. 케이블카를 타면 하늘 위에서 왕피천 생태보존지역과 동해를 바라볼 수 있다.
울진 바다를 가까이서 즐기고 싶다면 죽변해안스카이레일을 타면 된다. 죽변해안스카이레일은 해안선을 따라 자동으로 움직이는 모노레일이다. 죽변 승하차장과 봉수항을 오가는 2.8km 코스로 이뤄져 있다. 모노레일에서 멀리 바다를 바라보면 하늘과 바다가 맞닿은 수평선이 보인다. 하트 모양 해변과 드라마 ‘폭풍 속으로’ 세트장, 죽변등대를 둘러볼 수 있다.
다시 기차를 타고 울진역에서 네 정거장을 더 가면 후포역이 나온다. 후포항 쪽으로 이동하면 바다 위로 쭉 뻗은 등기산 스카이워크를 즐길 수 있다. 높이 20m, 길이 135m의 다리인 스카이워크를 걷다 보면 바닥이 투명한 유리로 변하며 아찔함을 더한다. 발아래로 펼쳐지는 바다의 풍경을 보며 다리 중간쯤에 다다르면 후포갓바위가 있다는 안내판을 발견할 수 있다. 후포갓바위는 한 가지 소원은 반드시 이뤄준다는 전설이 있다. 마음속에 묵혀둔 소원을 빌고 오기에 적합하다.
마지막으로 영덕역에서 강구항으로 향해 보자. 영덕의 대표 특산물인 대게를 만날 수 있다. 강구항을 중심으로 대게 식당이 줄지어 있는 영덕대게거리와 게가 두 집게발을 치켜들고 있는 조형물로 유명한 해파랑공원이 모여 있다. 공원엔 바다를 따라 걸을 수 있는 산책길과 휴식 공간이 조성돼 있어 식사를 마친 뒤 산책을 하며 잠시 쉬었다 가기 좋다.
다만 6월부터 대게 금어기가 시작돼 10월까지 영덕산 대게를 맛보기는 어렵다. 그 대신 영덕대게빵으로 아쉬움을 달래볼 수 있다. 대게거리에 가게가 있는데 대게 모양을 한 빵으로 관광객들에게 인기가 높다. 빵 반죽과 앙금에 국내산 영덕 대게 분말이 들어간다고 한다.
영덕 특산물로는 복숭아도 있다. 제철을 맞아 영덕군은 복숭아 직거래 행사인 ‘복숭아 장터’를 이달 17일까지 진행한다. 직거래 장소인 남산1리 마을회관은 영덕역에서 차로 5분 거리에 있어 ‘산지직송’ 복숭아를 맛보고 싶다면 들러볼 만하다.
해양 액티비티를 경험하고 싶다면 영덕역에서 두 정거장 거리에 있는 장사역을 추천한다. 역에서 내려 15분 정도만 걸어가면 해변에 닿을 수 있어 이동도 편리하다. 이 중 부흥해수욕장은 서핑 명소로 꼽힌다. 서핑 보드 등 장비 대여와 교육을 진행하는 매장이 해변 근처에 있어 입문자부터 숙련자까지 즐길 수 있다.
바로 옆 장사해수욕장도 물놀이하기 좋다. 수심이 1.3m 정도로 해수욕을 즐기기 좋고 수상스키, 바나나보트, 제트스키 등 해양 레저시설을 갖추고 있다. 이곳엔 6·25전쟁 당시 장사상륙작전에 쓰인 문산호의 실물 모형이 해안가에 설치돼 있어 아이들을 위한 볼거리로도 충분하다.
반려견과 함께 여행한다면 반려견 동반이 가능한 해수욕장, ‘펫비치’가 제격이다. 강릉 안목해수욕장은 모래사장 일부를 이달 17일까지 펫비치로 운영한다. 반려견의 안전을 위해 펜스가 설치돼 있고 바다에는 반려견이 들어가지 못하지만 풀장이 따로 마련돼 물놀이를 할 수 있다. 삼척역에서 ITX-마음이나 누리로 열차를 타면 1시간가량이면 강릉역에 도착해 여행 일정에 같이 넣기 적합하다.
울진 구산해수욕장에선 반려견이 바다에서 헤엄치는 것도 가능하다. 구산해수욕장은 울진역에서 두 정거장만 더 가면 나오는 기성역 인근에 있다. 바닷가에는 부표로 반려견이 헤엄칠 수 있는 영역을 표시했다. 모래사장에는 70m 정도의 그물 펜스가 쳐져 반려견이 놀 수 있는 공간을 구분했다. 이 외에도 반려견 샤워장과 놀이터 등을 갖췄다. 운영은 이달 24일까지.
● ‘뚜벅이 여행객’ 위한 관광택시, 짐 배송 상품도
여름 피서철을 맞아 동해선을 이용하는 여행객 유치를 위해 코레일과 지자체도 다양한 할인 혜택과 여행 상품을 마련했다.
울진군은 코레일 강원본부와 첫 관광열차 상품인 ‘울진에서 준비한 우리 찐 여행’을 지난달 22일 선보였다. 강릉역에서 출발해 울진역에서 내려 울진군의 주요 관광지와 전통시장을 둘러보는 당일 여행 상품이다. 참가비 1만 원에 왕복 기차표와 관광지 입장권, 점심 비용이 포함돼 인기를 끌었고 정원 180명을 모두 채웠다.
차량 없이 대중교통이나 도보로만 여행하는 ‘뚜벅이 여행객’을 위한 서비스도 있다. 울진군은 동해선 신규 개통을 맞아 관광 활성화를 위해 울진 관광택시 27대를 운영하고 있다. 택시 기사가 문화관광해설사에게 교육을 받아 울진 명소에 대해 설명해 주는 게 특징이다. 이용객은 택시를 원하는 곳으로 부를 수 있는데 울진역 앞에서 타는 비중이 가장 높다고 한다.
이용자가 원하는 관광지를 선택하면 목적지까지 태워준다. 택시에는 최대 4명까지 탈 수 있고 이용 시간은 4∼8시간이다. 울진군이 60%, 여행객이 40%씩 비용을 부담해 이용자 부담금은 3만2000∼6만4000원 선이다.
영덕군의 관광택시인 ‘타보게’는 지난달 21일부터 코레일과 협업해 할인 행사를 진행 중이다. 영덕 관광택시를 이용하면 예산 소진 시까지 종착지가 영덕군 내 역인 모든 코레일 열차를 대상으로 편도 기차표를 50% 할인받을 수 있다.
기차를 타고 이동하기에 두 손 가득 든 짐이 부담스럽다면 코레일의 짐 배송 서비스를 이용해 볼 만하다. 코레일은 모바일 애플리케이션(앱)인 ‘코레일톡’을 통해 13개 KTX역에서 ‘짐 보관·배송’ 매장을 운영하고 있다. 동해선 중에는 경주역과 강릉역이 해당된다. 짐 보관·배송은 짐이나 캐리어를 역 안에 있는 매장에 맡기면 관할 시내 숙소나 관광지 등에 배송해 주는 서비스다. 코레일톡에서 사전 예약하거나 현장 접수도 가능하다.
이 외에도 코레일은 코레일톡을 통해 기차 여행객들의 편의를 높일 수 있는 서비스를 시행하고 있다. 직접 운전을 원한다면 렌터카나 카셰어링을 신청하면 된다. 렌터카는 롯데렌터카, SK렌터카 등이 입점해 있어 134개 대상 역에서 이용 가능하다. 코레일톡에서 예약을 하면 역사 주변에 있는 렌터카 매장에서 차량을 빌리는 방식이다. 일부 역에 한해 매장이 역에서 멀리 떨어져 있는 경우 매장에서 역으로 렌터카를 갖다주는 딜리버리 서비스도 운영하고 있다.
주로 시간 단위로 단기간 차량을 빌려 쓰는 카셰어링은 역 인근의 공유 차량을 이용할 수 있는 서비스다. 코레일이 ‘롯데 G-car’와 협약해 전국 111개 역과 인접 매장을 연계했다. 롯데 G-car 앱을 내려받은 후 코레일톡 카셰어링 메뉴에서 예약하면 된다. 이달 1일부터 31일까지 할인 이벤트를 진행하고 있어 평상시보다 저렴한 가격으로 서비스를 이용할 수 있다.
댓글 0