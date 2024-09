문화예술 품는 패션계… 르메르, 영화상영에 이어 북 리딩룸 운영

르메르 한남 플래그십 스토어북 리딩룸

지난 9월 6일부터 한남 플래그십 스토어 야외 정원에서 영화 상영회 ‘여름의 기호 TASTE OF SUMMER’를 국내에서 처음으로 개최한 데 이어, 오는 10월 31일까지 2층에서 북 리딩룸을 운영한다고 11일 밝혔다.르메르는 새로운 영감과 브랜드 철학을 전달하는 차원에서 지난 4월 한남 플래그십 스토어에서 ‘a sense of place, a sense of time, a sense of tune’ 전시를 오픈한 바 있다. 이번에는 영화 전문 독립서점인 ‘파움스서울’과 협업해 야외 영화 상영회 및 도서 큐레이션을 기획했다.르메르는 지난 6일부터 8일까지 3일간 ‘여름의 기호 TASTE OF SUMMER’ 상영회를 통해 3편의 여름 영화를 공개했다.상영작은 자끄 로지에 감독의 ‘오루에 쪽으로(Du côté d’Orouët)’, 소마이 신지 감독의 ‘이사(Moving)’, 루크레시아 마르텔 감독의 ‘늪(La Ciénaga)’으로 르메르와 파움스서울이 직접 엄선한 여름 명작으로 구성됐다.이어 르메르는 10월 31일까지 한남 플래그십 스토어 2층에 북 리딩룸을 운영한다.남호성 삼성물산 해외상품4팀장은 “영화 상영회와 북 리딩룸을 운영하면서 새로운 영감과 브랜드 철학을 전달하고자 했다”라며, “국내 최초의 플래그십 스토어에서 브랜드가 추구하는 가치와 철학을 문화예술적인 접근을 통해 경험케 할 것”이라고 말했다.