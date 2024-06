“피부 노화 조절 연구 성과 공유”

[위기를 기회로] 아모레퍼시픽

아모레퍼시픽은 5일 경기 용인시 아모레퍼시픽 R&I센터에서 ‘NBRI 심포지엄’을 개최했다.이번 행사에서 아모레퍼시픽은 미국 존스홉킨스 의과대학과 함께 진행한 피부 노화 연구 성과에 대해 발표했다. 이날 진행된 심포지엄엔 200여 명이 참석했다.이날 발표에서 아모레퍼시픽 R&I센터 김아영 박사는 ‘Impact of Ginsenomics™ on Accelerated Skin Aging and Aging-Related Skin Regeneration(진세노믹스-염증노화)’을 주제로, 진세노믹스를 활용한 피부 염증 및 노화 조절 연구 사례를 공유했다.서병휘 아모레퍼시픽 R&I 센터장은 “세계적인 석학들과 피부 노화 관련 다양한 연구 성과를 공유할 수 있어서 매우 의미 있는 시간이었다”며 “앞으로도 관련 연구 성과를 적용한 최고의 제품들을 선보이며 전 세계 고객이 더욱 건강하고 아름다워질 수 있도록 최선의 노력을 이어가겠다”고 했다.아모레퍼시픽은 2022년 12월 존스홉킨스 의과대학과 NBRI 공동 연구 프로그램을 출범한 이래 피부 노화 연구에 대한 다방면의 연구 협력을 진행하고 있다.정서영 기자 cero@donga.com