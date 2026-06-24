상반기 외국인 관광객 1000만명 돌파…작년보다 한달 빨라

지난달 한국서 긁은 카드 첫 2조원 넘어
올 상반기 한국을 방문한 외국인 관광객이 역대 처음으로 1000만 명을 돌파했다.
문화체육관광부는 “올해 상반기인 1월 1일부터 6월 20일까지 방한객이 1000만 명을 넘어섰다”고 24일 밝혔다.
문체부와 한국문화관광연구원에 따르면 지난해 같은 기간 외국인 관광객은 약 882만 명이었다. 지난해 7월 중순에 1000만 명을 돌파했다.
지난달 한국을 찾은 외국인 관광객도 195만 명을 기록해 지난해 같은 기간(163만 명) 대비 19.4% 늘었다. 지역별로는 중국(56만 명), 일본(36만 명), 미주(21만 명), 대만(19만 명), 홍콩(6만 명) 순이다.
지난달 외국인 관광객의 국내 카드 지출액(온라인 소비액 포함)은 약 2조 1000억 원으로 추산돼 2018년 1월 집계 이후 처음으로 월 2조 원을 돌파했다. 강정원 문체부 관광정책실장은 “중동 사태 영향에 따른 유류할증료 인상에도 불구하고, 5월까지 전체 방한 외국인 수는 전년 대비 21% 증가하는 등 견고한 성장 흐름을 보여주고 있다”고 밝혔다.
외국인 관광객은 통상 상반기보다 하반기가 늘어난다. 하반기 기준으로는 지난해 처음으로 1000만 명을 넘어 1011만 명을 기록했다.
조종엽 기자 jjj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0