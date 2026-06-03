KDI대학원, 국제학생 학위과정 장학지원 사업 간담회 개최

국무조정실 국제개발협력본부(본부장 김진남)는 인재양성 ODA(공적개발원조) 사업 현장 간담회의 세 번째 순서로 지난 2일 KDI 국제정책대학원(이하 KDI대학원)에서 국제학생 학위과정 장학지원 사업 간담회를 개최했다.
KDI대학원은 국무총리실 산하 국책연구기관인 한국개발연구원(KDI)이 1997년에 설립한 특수전문대학원으로 전 세계 공공 및 민간 부문의 핵심 리더를 양성하는 교육기관이다.
이번 현장 간담회는 ‘제4차 국제개발협력 종합기본계획(2026~2030)’ 등에서 인재양성 ODA 지원 강화를 강조함에 따라 주요 사업별 성과를 점검하고 향후 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다.
이날 간담회에서는 KDI대학원의 ‘국제학생 학위과정 장학지원 사업’의 주요 내용과 성과, 향후 개선 방안에 대한 발표 및 재학생들의 애로사항과 의견을 청취하는 방식으로 진행됐다.
해당 사업은 2010년부터 운영되고 있는 대표적인 인재양성 ODA 사업으로, 협력국 공무원과 공공부문 우수 인재를 선발해 정책학·개발정책학·공공관리학·데이터사이언스 등 석·박사 학위과정을 지원하고 있다. 석·박사 학위과정을 지원받은 동문들은 졸업 이후 각국 정부·공공기관 등의 고위직에서 활동하며, 친한·지한 인적자산으로서 한국과 협력국 간 정책협력 기반을 확장하고 있다.
김진남 국제개발협력본부장은 “장학지원 사업은 우리의 발전 경험을 공유하며 친한 인재를 육성하고, 협력국 인재들의 정책 역량을 강화해 정책 개발에 실질적으로 기여하고 있다”며 “앞으로도 협력국의 지속가능한 발전과 우리나라와의 글로벌 협력 기반으로 이어질 수 있도록 커리큘럼 고도화와 동문 네트워크 활성화에 힘써달라”고 당부했다.
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