방탄소년단, 데뷔 13주년 기념 바이닐 발매…“‘아리랑’ 여정 확장”

글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS)이 데뷔 기념일을 맞아 특별 바이닐(Vinyl)을 선보인다.
2일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면, 방탄소년단은 오는 12일 ‘BTS 더 5th 앨범 ’아리랑(ARIRANG)(613 Limited Edition Picture Disc Vinyl)‘을 발매한다.
이번 바이닐에는 정규 5집 ’아리랑‘ 전곡과 보너스 트랙인 ’보이스 메시지: 러브 송(Voice Message: Love Song)‘, ’노멀(NORMAL)(Korean Ver.)’까지 총 16곡이 수록된다.
‘보이스 메시지: 러브 송’은 이번 앨범의 키 메시지인 ‘왓 이즈 유어 러브 송?(What Is Your Love Song?)’이라는 질문을 다룬다. 멤버들이 이를 주제로 솔직하고 편안하게 나눈 대화를 보이스 메시지 형태로 담았다. 팀의 정체성과 사랑이라는 보편적 감정을 다룬 ‘아리랑’의 기획 의도를 확장한다.
정규 5집의 수록곡 ‘노멀’ 한국어 버전도 만날 수 있다. 이 곡은 화려한 스포트라이트 이면의 공허함과 두려움, 평범한 일상에 대한 생각을 다룬다. 멤버들은 담담하고 힘 있는 목소리로 자신들의 생각을 들려준다.
빅히트 뮤직은 이번 바이닐에 대해 “‘아리랑’의 여정을 확장하는 동시에 데뷔 13주년을 맞은 팀의 현재와 진심을 한층 깊이 전한다”고 특기했다.
한편 방탄소년단은 지난 1일 ‘2026 BTS 페스타(FESTA)‘ 타임 테이블을 공개했다. ’BTS 페스타‘는 그룹의 데뷔일인 6월13일을 기념해 약 2주간 온·오프라인에서 펼쳐지는 축제다. 방탄소년단은 오는 4일 가족 사진을 시작으로 다양한 콘텐츠를 순차 공개한다. 12~13일에는 부산 아시아드 주경기장에서 ’BTS 월드 투어 ‘아리랑’ 인 부산‘을 열고 데뷔 13주년의 의미를 팬들과 함께 나눈다.
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