휴식 여행에 최적화… 르네상스 푸켓 리조트&스파, ‘럭셔리 빌라 푸켓 이스케이프’ 출시

르네상스 푸켓 리조트&스파(이하 르네상스 푸켓)가 프라이버시와 한적함을 원하는 여행객을 위해 새롭게 기획한 럭셔리 빌라 푸켓 이스케이프(Luxury Villa Phuket Escape)를 선보인다고 25일 밝혔다.
르네상스 푸켓은 태국 푸켓 북서쪽 해안에 위치한 마이카오 비치는 인근에 자리 잡고 있다. 이곳은 손길이 닿지 않은 자연 그대로의 해변으로 유명하다. 번화가에서 떨어진 조용한 환경이다.
최근에는 풀빌라 리노베이션을 마치면서 현대적인 편안함과 태국 남부 전통 장인 정신에서 영감을 받은 디자인, 자연 소재의 조화를 통해 고급스러우면서도 아늑한 공간을 제공한다. 각 빌라에는 전용 수영장과 야외 리빙 공간이 마련되어 있어, 커플 여행, 기념일, 특별한 축하 여행 또는 보다 프라이빗한 경험을 원하는 여행객에게 최적화되어 있다.
특히 이번 패키지는 도착 순간부터 휴식과 편안함을 경험할 수 있도록 설계됐다. 전용 편도 공항 픽업 서비스와 스파클링 와인 웰컴 서비스가 제공되며, 매일 뷔페 조식도 포함된다. 또한 메리어트 본보이 회원은 숙박 기간 동안 1박당 2000포인트를 추가로 적립할 수 있다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0