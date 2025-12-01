‘마마’ 무대 혹평? 지드래곤 측이 밝힌 무대 수정의 전말

그룹 빅뱅 멤버이자 솔로가수 지드래곤(G-DRAGON·권지용)이 ‘2025 마마 어워즈’ 무대에서 홍콩 아파트 화재 참사 소식을 접한 뒤 공연 구성을 급히 바꾼 사실이 알려졌다. 현장에서 상황을 들은 즉시 화려한 퍼포먼스를 덜어내고 조용한 헌사를 선택했다는 점이 뒤늦게 주목받고 있다.
1일 지드래곤 소속사 갤럭시 코퍼레이션에 따르면, 지드래곤은 최근 홍콩에서 발행한 화재 참사로 인해 지난달 29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 예정한 ‘2025 마마 어워즈’에서 예정된 무대 구성을 바꿨다.
검정 의상을 입고 검정을 단 지드래곤은 본래 준비한 ‘드라마(DRAMA)’ ‘하트브레이커(Heartbreaker)’ 무대 이후 현지 아파트 화재 참사 소식을 접하고 예정된 구성을 전면 수정해 ‘무제(無題)(Untitled, 2025)’를 선택했다. 이 곡은 연인에 대한 그리움을 노래했다.
갤럭시 코퍼레이션은 “이는 피해를 입은 이들을 향한 진정 어린 배려에서 비롯된 결정으로, 지드래곤은 희생자들과 유가족들을 돕기 위해 홍콩 타이포 웡 푹 코트 지원 기금(Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po)에 100만 홍콩달러를 기부하며 실질적인 연대의 뜻까지 더했다”고 설명했다.
지드래곤은 “갑작스러운 비보로 슬픔을 겪고 계신 홍콩 시민 여러분께 조금이나마 힘이 되는 아티스트가 되고 싶다”며 추모의 뜻을 전했다.
● 가창력 논란 있었지만…‘아쉬움’ 스스로 인정
공연 직후 일부에서는 그의 불안한 가창력을 지적했지만, 그는 본래 프로듀싱·기획력이 강점인 아티스트로 라이브 퍼포먼스에서 변수가 적지 않다는 점은 널리 알려진 사실이다. 그는 자신의 무대에 대한 아쉬움을 스스로 인정하며 소셜미디어에 엄지를 아래로 내린 이모지를 올렸다. 다만 현장에서 홍콩의 아픔을 읽고 무대를 다시 짠 그의 판단은 “화려함 대신 진심을 택한 선택”으로 평가된다.
● 4관왕…10년 인연 주윤발과 다시 무대에서 만나다
지드래곤은 같은 날 대상인 ‘올해의 가수상(Artist of the Year)’을 포함해 ‘남자 가수상(Best Male Artist)’, ‘베스트 댄스 퍼포먼스 남자 솔로상(Best Dance Performance Male Solo)’, 전날 수상한 ‘팬스 초이스 남자 톱 10(FANS’ CHOICE MAIL TOP 10)’ 까지 거머쥐며 4관왕을 기록했다.
특히 ‘올해의 가수상’ 시상자로 무대에 오른 홍콩 배우 저우룬파(주윤발)는 10년 전 빅뱅에게 상을 건넸던 순간을 떠올리며 “오랫동안 기다렸다. 기다리느라 머리가 하얗게 변했다”고 농담을 건넸다. 지드래곤은 “엠넷 ‘마마’ 30주년에 나의 영원한 우상인 주윤발 형님에게 상을 받아 큰 영광”이라며 “내년은 빅뱅 20주년이다. 그땐 혼자가 아니라 친구들과 함께 찾아오겠다”고 말했다.
지드래곤은 오는 12~14일 서울 고척스카이돔에서 세 번째 월드 투어 ‘G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]’ 서울 앙코르 공연을 앞두고 있다.
댓글 0