사생활 논란 6년만…김정훈, 불륜드라마 복귀

박지혜 작가는 21일 서울 마포구 가든호텔에서 열린 ‘부부스캔들’ 시즌3 제작발표회에서 “캐스팅은 전적으로 감독님께 맡겼다”며 “김정훈씨는 그동안 한 것 외에 색다른 모습을 보여주고 싶어 하는 갈망이 있었다. 전반적으로 극에 도움이 될 거라는 판단 하에 캐스팅한 것 같다”고 밝혔다.
이날 김정훈은 제작발표에 참석하지 않았다. 강은탁은 “(김정훈) 선배와 붙은 신이 아직 없다. 오늘 콘서트 때문에 참석하지 못했지만, 이번에 연기한 부분은 봤다. 찰떡 같은 캐릭터를 맡았다”며 “연기적으로 그동안 안 보여준 부분을 많이 보여주지 않을까 싶다. 같은 동료, 팀으로서 기대하고 있다”고 귀띔했다. 강세정도 “김정훈씨 분량은 조금 뒤에 등장한다. 아직 촬영을 같이 하지 못했다”고 덧붙였다.
부부스캔들은 벼랑 끝에 선 부부들의 막장 사연을 담았다. 시즌3는 ‘금지된 유혹’과 ‘판도라의 비밀’로 구성했다. 김정훈은 심리상담사 ‘최우진’을 맡았으며 강은탁, 강세정과 호흡을 맞출 예정이다. 금지된 유혹은 22일 오후 10시, 판도라의 비밀은 24일 오후 10시 첫 방송한다. 베리미디어 GTV에서 시청 가능하다.
김정훈은 2019년 TV조선 예능 ‘연애의 맛’ 출연 중 사생활 논란에 휩싸였다. 당시 옛 여자친구 A에게 임신 중절을 종용해 피소 당했다. 김정훈은 1억원 상당 손해배상 청구 소송에서 졌고, A와 사이에서 낳은 아이는 친아들로 밝혀졌다. 2023년 12월 추돌사고를 내고 경찰의 음주 측정 요구도 거부했다. 도로교통법 위반·교통사고처리 특례법 위반(치상) 혐의로 약식기소 돼 벌금 1000만원 처분을 받았다. 2011년에도 음주운전 혐의로 입건 돼 면허가 취소됐다.
