대한레이저피부모발학회, 제50차 부산학술대회 진행…1000명 이상 참여

대한레이저피부모발학회는 지난 8월 24일 부산 시그니엘 호텔에서 제50차 부산 학술대회를 개최했다고 4일 밝혔다.
학회에 따르면 이번 학술대회는 1000명 이상이 사전 등록에 참여해 지난해에 이어 2년 연속 조기 마감을 기록했다.
학회 관계자는 “전국 각지의 의료진이 학술대회 현장을 찾았다”며 “지방 학회의 한계를 넘어서는 새로운 흐름을 만들고 있다”고 전했다.
현장에서는 의료금융 플랫폼 ‘프라임 카드’, 그리고 AI 기반 ‘포토 패스‘ 시스템을 활용한 다양한 이벤트도 진행됐다.
대한레이저피부모발학회는 1만 명 이상의 의사 회원을 둔 국내 최대 규모의 미용의학학회로다. 올해 5월 열린 춘계 학술대회엔 5500명의 역대 최다 인원이 참가해 국내 미용의학 학회 중 가장 높은 참여율을 기록했다고 학회 측은 밝혔다.
박민수 대한레이저피부모발학회장(강남뷰베스트의원 대표원장)은 “이번 50차 학술대회는 지난 1년간의 성장과 변화를 마무리하고 향후 10년을 준비하는 전환점”이라며 “앞으로도 콘텐츠, 시스템, 네트워크를 아우르는 ‘통합 플랫폼 학회’로 도약해 나가겠다”고 밝혔다.
