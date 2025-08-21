부산 해운대 해수욕장 앞 ‘세상에서 가장 큰 라이프가드’-그랜드조선미디어

하루 최대 100만 명이 넘는 인파가 몰린 부산 해운대해수욕장. 그랜드조선 부산 호텔 외벽에 설치된 초대형 전광판에 갑자기 거인의 모습을 한 수상구조대원(라이프가드)이 나타나자 해수욕을 즐기던 사람들의 시선이 단번에 쏠렸다. ‘세상에서 가장 큰 라이프가드’가 전하는 기상변화 알림과 경고 덕분인지 이날 단 한 건의 인명사고도 발생하지 않았다.
해운대 해수욕장 앞 그랜드조선 부산 호텔 외벽에는 가로 25m, 세로 31m 규모의 곡선형 초대형 디지털 사이니지가 설치돼 있다. 압도적 크기의 해양 구조대원이 이 화면에 등장해 해수욕장을 찾은 피서객들을 대상으로 실시간 기상정보, 인파 밀집도, 파도높이 등 안전 메시지를 전달하고 있다.
데이터와 연동된 상황별 안전 지침을 3D 아나몰픽 기술을 활용해 입체적이면서도 현장감 있게 보여주는 것이 특징이다. 예를 들어 파도가 높은 날에는 부분통제 혹은 전면통제 등의 상황에 따라 구조대원이 통제 사인을 보내는 모습이 송출된다. 평상 시에는 맑음, 흐림, 비 등의 기상 변화에 따른 영상 배경 연출로 사실감을 더한다. 야간에는 CCTV를 주시하는 구조대원의 모습과 해양 안전을 위한 비상상황실 화면이 송출되면서 24시간 안전을 강조한다.
이같은 대국민 해양 안전관련 캠페인의 이름은 ‘세상에서 가장 큰 라이프가드’. 해운대를 포함한 국내 해수욕장들의 안전 인프라와 모범 사례 기준을 전 세계에 제시하기 위해 현대차 계열 종합광고대행사인 ‘이노션’과 신세계 그룹의 종합 부동산 디벨로퍼 ‘신세계프라퍼티’, 부산시와 해운대구가 손잡은 합작품이다.
해수욕장 현장에 구조 인력이 상시 배치되어 있어도 몰려드는 인파로 인해 구조대원들의 육성 안내만으로는 한계가 있다는 지적이 나오고 있다. 이번 캠페인은 더 안전한 해양 공간을 제공함으로써 사고 발생률을 감소시키고 피서객들의 안전에 대한 경각심을 높이기 위한 목적이라는 설명이다.
이노션 관계자는 “초대형 옥외광고물을 활용해 안전 메시지를 전달한다면 시각적 몰입도와 경각심 전달 효과가 클 것으로 예상했다”며 “해운대에서 근무하는 실제 민간수상구조대원을 모델로 기용해 더욱 신뢰감을 주려고도 노력했다”고 말했다.
신세계프라퍼티 관계자는 “광고 미디어에 환경 데이터를 적용해 고객 경험을 강화하고, 보다 효과적인 소통 방식을 구현하고자 이번 캠페인을 진행했다”며 “그랜드 조선 미디어는 단순한 광고 매체를 넘어 실시간 데이터 기반의 혁신적인 인터랙티브 시스템을 갖춘 새로운 커뮤니케이션 플랫폼으로 자리잡을 것”이라고 전했다.
