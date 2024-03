28일 '투 키즈 온 더 블럭'

ⓒ뉴시스

올해 데뷔 20주년을 맞은 힙합 듀오 ‘다이나믹 듀오’(개코·최자)가 정규 10집을 발표한다.13일 소속사 아메바 컬쳐에 따르면, 다이나믹 듀오는 오는 28일 오후 6시 열 번째 정규앨범 ‘투 키즈 온 더 블럭(2 Kids On The Block)’을 발매한다.지난해 ‘투 키즈 온 더 블럭’ 파트 1·2를 차례로 발매한 다이나믹 듀오는 이번에 정규 10집 본편을 선보인다.개코와 최자는 2000년 3인조 힙합그룹 ‘씨비 매스(CB Mass)’로 데뷔했고 2004년부터 다이나믹 듀오로 활동해왔다. 2006년 아메바컬쳐를 설립했다. ‘출첵’, ‘링 마이 벨(Ring My Bell)’, ‘불면증’ 등의 히트곡을 냈다.특히 작년에 재조명되며 주목 받았다. 2014년작 ‘AEAO’로 글로벌 음악 차트에서 역주행했고, 엠넷 ‘성스트릿 우먼 파이터2’의 미션 음원 ‘스모크(Smoke)’로 국내 각종 음원 차트를 석권했다. ‘제33회 서울가요대상’에서 R&B 힙합상을 수상했다. ‘스모크’로는 빌보드가 발표한 ‘2023년 최고의 K팝 송 25선’에 이름을 올렸다.[서울=뉴시스]