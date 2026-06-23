‘신검단 로열파크씨티Ⅱ 리미티드 383’ 오는 25일 청약

“보고 체험하고 선택하는 후분양 하이엔드 아파트” DK아시아 ‘신검단 로열파크씨티Ⅱ 리미티드 383’ 25일 청약
국내 3대 시행사로 꼽히는 DK아시아가 한국기업평판연구소 시행사 브랜드평판 1위에 오르며 경쟁력을 입증했다.
DK아시아는 23일 인천 최초 선시공 후분양 아파트인 신검단 로열파크씨티Ⅱ(1500세대) 가운데 리미티드 383세대를 공급한다고 밝혔다. 오는 25일 청약을 진행하는 물량은 383세대다. 타입별로 ▲74㎡A 95세대 ▲74㎡B 110세대 ▲84㎡A 80세대 ▲84㎡B 98세대다.
DK아시아는 분양에 앞서 단지 부대시설을 직접 경험할 수 있는 미래주택전시관도 운영 중이다. 신검단 로열파크씨티Ⅱ에는 도심 속 대형 수목원을 마련해놨다. 실제로 180만 그루 이상의 꽃과 나무, 예술 조형물, 수변 공간이 단지 곳곳에 배치됐다. 조경 면적률은 기준의 2배 이상이다. 이번에 은청색 잎과 고깔 모양 수형 때문에 고급 조경수로 꼽히는 블루엔젤도 추가했다. 높이는 4m 이상으로, 단지 곳곳에 수직적인 경관미를 선사한다.
은목서, 팽나무, 소나무, 대왕참나무 등 고급 수종도 곳곳에 심었다. 비례와 균형을 고려한 모듈화 설계를 적용해 단지 전체를 하나의 정원으로 꾸민 것이 특징이다. .
이와 함께 상록수 비중을 약 80% 수준으로 높여 사계절 내내 녹색 경관을 유지하도록 했다. 홍가시·화살나무·백일홍 등 붉은 계열과 블루엔절·문그로우·둥근사철·데니카 등 상록 계열 여기에 노란색이 이쁜 황금사철 등을 조화롭게 배치해 계절마다 변화하는 입체적인 경관을 자아낸다. 특히 조경공사비는 강남권 초고가 아파트 대비 약 200% 높은 수준이 투입됐다.
도시기반시설 역시 일반 신도시를 뛰어넘는다. 가로수 식재 공간인 식수대 폭을 기존 신도시 대비 2배 이상인 1.5m 이상으로 확대하고, 높이 8m 이상의 대형 가로수를 적용해 웅장한 가로경관을 구현했다. 또한 약 13만8000㎡ 규모의 꽃밭과 황토이십리길을 조성해 도시 전역에 녹지 네트워크를 구축했다.
신검단 로열파크씨티Ⅱ 리미티드 383은 상품 경쟁력도 차별화됐다. 6성급 호텔·리조트 수준의 38가지 커뮤니티 시설과 13가지 하이엔드 주거 서비스를 제공하고 있다. 대표적으로 입주민 전용 국내 최대규모인 55인승(66ft) 파워 카타마란 요트 2척과 누적 이용객 85만 명을 돌파한 무료 셔틀버스, 비거리 50m의 복층형 인도어 골프연습장과 골프 프로의 무료 레슨 프로그램, 프리미엄 삼식 서비스 등을 운영하며 대한민국 하이엔드 주거 서비스의 새 기준을 제시하고 있다.
앞서 지난 3월 공급된 검암역 로열파크씨티 리미티드 197은 197세대 모집에 1682건이 접수돼 평균 8.54대 1, 최고 28.60대 1의 경쟁률을 기록했다.
신검단 로열파크씨티Ⅱ 리미티드 383 청약 접수는 오는 25일 하루만 진행된다. 당첨자 발표는 6월 26일, 정당 계약은 6월 27~29일 3일간 예정돼 있다. 청약통장 보유 여부와 관계없이 국내 거주 만 19세 이상이면 전국 어디서나 신청할 수 있다.
한편 DK아시아는 로열파크씨티 2단계 개발사업도 본격 추진하고 있다. 인천 검단구 일대 약 260만㎡ 부지에 총 1만6,800세대를 공급하는 대규모 프로젝트로, 사업이 완료되면 세계적인 금융복합도시 스페인 산탄데르시티의 약 1.7배 규모에 달하는 국내 최대 수준의 민간 주도 프리미엄 리조트 도시로 조성될 전망이다.
이를 위해 DK아시아는 최근 하나은행과 전략적 금융주관 협약을 체결하고, 김앤장 법률사무소와 전략적 포괄 파트너십 협약을 체결했다. 하나은행과는 안정적인 사업비 조달 체계를 구축하고 우선 추진되는 8800세대 사업의 공사비 90%를 확보할 예정이다. 김·장 법률사무소와는 인허가, 지자체 분담금 협의, 조세, 보상, 민원 및 분쟁을 원만히 해결할 수 있도록 관련 사안에 대한 검토 및 대응 업무 수행을 통해 로열파크씨티 2단계 1만6,800세대 도시개발 사업을 조속히 추진 완료 할 예정이다.
지난 4월 DK아시아는 한국기업평판연구소 시행사 브랜드평판 1위에 오르며 경쟁력을 입증한 바 있다.
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