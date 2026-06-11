伊전투기 호위에…李 “내가 아닌 대한국민에 대한 예우”

이재명 대통령은 11일 “이재명에 대한 예우가 아니라 대한민국 그리고 대한국민에 대한 예우”라고 밝혔다.
이 대통령은 이날 X(옛 트위터)에 “최고의 민주주의국가, 최대로 효율적인 나라, 세계적인 문화국가에 대한 그리고 그런 나라를 만든 위대한 대한국민에 대한 존중이라고 생각한다”며 이같이 올렸다. 이 대통령은 대통령이 탄 공군 1호기가 이탈리아 영공에 진입하자 이탈리아 공군 소속 유로파이터 전투기 2대가 측면 호위비행을 펼치는 유튜브 동영상을 공유했다.
이 대통령은 26년 만에 이탈리아를 국빈 방문했다. 이날 로마 대통령궁에서 열린 공식환영식에서 세르지오 마타렐라 대통령과 의장대를 사열했다. 청와대는 “정부 출범 후 최초의 유럽 국빈방문”이라며 “G7과 EU의 핵심 국가인 이탈리아와 전략적 관계 강화하는 계기가 될 것”이라고 말했다.
로마=박훈상 기자 tigermask@donga.com
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