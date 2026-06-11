TYM, ‘지속가능경영 보고서 2025’ 발간

TYM이 11일 2025년 한 해 지속가능경영 성과와 중장기 전략을 담은 ‘지속가능경영 보고서’를 발간했다.
TYM은 지난 2021년 농기계 업계 최초로 지속가능경영 보고서를 발간한 이후 6년 연속 보고서를 선보였다. 이번 보고서에는 경제·사회·환경 전반에 걸친 가치 창출 활동이 종합적으로 담겨 있다. 내용과 데이터 신뢰성 확보를 위해 제3자 검증기관 DNV 국제 검증을 거쳤다.
TYM은 보고서 발간에 앞서 글로벌 지속가능성 보고 기준인 ‘GRI 스탠다드 2021’에 따라 이중중대성 평가를 실시했다. 이를 통해 외부 이해관계자에게 미치는 사회·환경적 영향과 재무적 영향을 동시에 분석하고 △고객만족 △지속가능제품 △공급망 지속가능성 △품질경영 △기후변화 대응(환경경영) △기술혁신 △윤리 및 준법경영 등 7가지 사업 방향성을 도출했다.
특히 환경 분야에서는 기후변화 대응과 순환경제 구축을 위한 환경경영 체계 고도화, 친환경 트랙터 출시 등의 성과가 소개됐다. 사회 분야에서는 귀농 청년 농업인 및 귀농 퇴직 임직원 트랙터 기증 등 지역사회 상생 활동이 담겼다. 지배구조 분야에서는 상법상 의무 설치 대상이 아님에도 전원 사외이사로 구성된 감사위원회를 자발적으로 설치·운영해 경영 투명성을 강화한 내용이 수록됐다.
TYM 관계자는 “지속가능경영 보고서는 TYM이 이해관계자들과 지속가능경영의 방향과 실천 현황을 공유하는 핵심 소통 창구”라며 “앞으로도 지속가능경영을 전사적으로 내재화하고 측정 가능한 성과로 이어 나가겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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