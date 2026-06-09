약침 치료, 요추척추관협착증 통증·기능 개선 효과 확인

요추척추관협착증 환자에게 시행한 약침 치료가 일반적인 보존 치료보다 통증을 줄이고 일상 기능 회복에 더 효과적이라는 연구 결과가 나왔다.
자생한방병원 척추관절연구소 이수원 원장 연구팀은 요추척추관협착증 환자를 대상으로 약침 치료의 유효성과 안전성을 평가한 임상 연구 결과를 국제학술지 통합의학 연구에 게재했다고 9일 밝혔다.
요추척추관협착증은 척추관 내부 신경과 혈관 구조물이 퇴행성 변화로 인해 압박받으면서 허리 통증과 하지 방사통, 간헐적 신경성 파행 등을 일으키는 질환이다. 건강보험심사평가원에 따르면 국내 환자는 2020년 165만9452명에서 2024년 185만6224명으로 약 12% 증가했다.
현재 치료는 물리치료와 약물치료 등 보존 치료가 우선 시행되지만, 증상이 지속되거나 악화하면 수술을 고려한다. 다만 수술은 경막 손상, 혈종 등의 합병증 위험이 있고 수술 후에도 통증이 지속되는 경우가 있어 고령 환자에게서는 부담이 적지 않다.
연구팀은 자생한방병원 강남·대전·부천·해운대병원과 경희대 한방병원, 강동경희대한방병원, 동국대 분당한방병원 등에서 영상 검사를 통해 요추척추관협착증으로 진단받은 환자 98명을 대상으로 연구를 진행했다.
대상자는 약침 치료군과 통상 치료군(물리치료·진통제)으로 무작위 배정됐다. 약침 치료군은 12주 동안 주 2회 약침 치료를 받았고, 통상 치료군은 같은 기간 물리치료와 필요시 진통제를 처방받았다. 연구팀은 이후 53주까지 추적 관찰했다.
그 결과 약침 치료군은 통증과 기능장애 평가 지표에서 통상 치료군보다 유의한 개선 효과를 보였다. 연구팀은 치료 효과가 장기간 유지됐으며 안전성 측면에서도 특별한 문제는 확인되지 않았다고 설명했다.
이수원 자생한방병원 척추관절연구소 원장은 “이번 연구는 요추척추관협착증 환자를 대상으로 약침 치료를 단독 중재로 평가한 무작위대조시험이라는 점에서 의미가 있다”며 “약침 치료가 수술 전 고려할 수 있는 치료 선택지로 활용될 가능성을 확인했다”고 말했다.
홍은심 기자 hongeunsim@donga.com
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