대웅제약, 듀피젠트 바이오시밀러 개발 본격화… 차임 바이오로직스와 계약

대웅제약이 글로벌 바이오의약품 위탁개발·생산 기업 차임 바이오로직스와 손잡고 듀피젠트 바이오시밀러 개발에 나선다. 듀피젠트는 지난해 글로벌 매출 약 178억 달러를 기록한 면역질환 치료제로, 2029년 특허 만료 이후 바이오시밀러 시장에서도 주요 품목으로 거론되고 있다.
대웅제약은 차임 바이오로직스와 듀피젠트 바이오시밀러 개발을 위한 위탁개발·생산 계약과 상업화 단계 협력 계약을 체결했다고 2일 밝혔다.
계약 체결식은 지난 28일 서울 대웅제약 본사에서 열렸다. 행사에는 대웅제약과 차임 바이오로직스 주요 경영진 및 관계자들이 참석했다.
이번 계약은 듀피젠트 바이오시밀러의 개발과 생산, 사업화 기반을 함께 마련하기 위한 것이다. 대웅제약은 차임 바이오로직스의 바이오의약품 개발 및 제조 역량을 활용해 듀피젠트 바이오시밀러 개발 안정성과 생산 효율성을 높일 계획이다.
양사는 상업화 단계에서도 별도 협력 계약을 맺었다. 개발·생산 이후 제품 상업화 성과를 함께 키울 수 있는 협력 구조를 마련한 것이다. 대웅제약은 이를 바탕으로 개발부터 생산, 글로벌 사업화까지 이어지는 바이오시밀러 사업 실행 기반을 강화한다는 방침이다.
듀피젠트는 아토피 피부염과 천식 등을 적응증으로 하는 면역질환 치료제다. 인터류킨(IL)-4 및 IL-13 신호 전달 경로를 억제하는 기전의 바이오의약품으로, 비용종을 동반한 만성 부비동염, 결절성 양진, 호산구성 식도염, 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 등으로 적응증을 넓혀왔다.
듀피젠트는 2025년 글로벌 매출 약 178억 달러, 한화 약 27조 원을 기록한 블록버스터 품목이다. 면역질환 치료 영역에서 처방 기반을 넓히고 있는 만큼, 특허 만료 이후 바이오시밀러 시장에서도 경쟁이 본격화될 것으로 전망된다.
대웅제약은 이번 계약을 계기로 글로벌 바이오 품목 포트폴리오를 확대할 계획이다. 보툴리눔 톡신 제제 나보타가 연매출 2289억 원의 글로벌 품목으로 성장한 데 이어, 듀피젠트 바이오시밀러를 차세대 바이오 품목으로 육성한다는 계획이다.
박성수 대웅제약 대표이사는 “이번 계약은 대웅제약이 글로벌 바이오시밀러 사업을 본격 확대하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “대형 블록버스터 바이오의약품의 바이오시밀러 개발부터 생산, 사업화까지 이어지는 역량을 강화해 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 품목을 지속적으로 확보해 나가겠다”고 말했다.
지미 웨이 차임 바이오로직스 최고경영자(CEO)는 “차임 바이오로직스의 바이오의약품 개발 및 생산 역량을 바탕으로 대웅제약의 듀피젠트 바이오시밀러 개발과 글로벌 사업화를 적극 지원하겠다”고 전했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0