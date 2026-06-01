불 붙은 트럭 쫓아가 진화, 육아휴직 소방관이었다

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 1일 16시 51분

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이병행 전남 영암소방서 영암119안전센터 소방장은 육아 휴직 중에도 차량 화재를 보고 침착한 초기 대응으로 피해확산을 막았다. 전남소방본부 제공.
이병행 전남 영암소방서 영암119안전센터 소방장은 육아 휴직 중에도 차량 화재를 보고 침착한 초기 대응으로 피해확산을 막았다. 전남소방본부 제공.


육아휴직 중이던 40대 소방관이 차량 화재를 목격하고 침착하게 초기 대응에 나서 큰 피해를 막았다.

1일 전남소방본부에 따르면 이병행 영암소방서 영암119안전센터 소방장(41)은 지난달 29일 낮 12시 30분경 전남 나주시 빛가람동 왕복 6차선 도로를 승용차로 지나던 중 앞서가던 1t 트럭 적재함에서 불꽃이 치솟는 장면을 목격했다. 마침 다른 차량 운전자들이 트럭 운전자에게 화재 사실을 알려주면서 40대 운전자도 상황을 인지했다.

이 소방장은 불이 난 트럭이 갓길에 멈춰 서자 곧바로 차량을 세우고 현장으로 달려갔다. 그는 당황한 운전자에게 “소화기가 없으세요?”라고 물었고, 트럭에 소화기가 없는 사실을 확인한 뒤 자신의 승용차에서 소화기를 가져와 진화에 나섰다. 당시 트럭 적재함에는 건축자재와 플라스틱 등 불이 붙기 쉬운 물질들이 실려 있었다.

이 소방장은 소화기를 이용해 불을 껐고, 불길은 적재함 외부로 번지지 않았다. 이후 신고를 받고 출동한 빛가람119안전센터 소방펌프차 등 소방차량 7대가 현장에 도착해 잔불을 정리했다.

2011년 임용된 이 소방장은 3월부터 육아휴직 중이다. 맞벌이 부부인 그는 생후 8개월 된 아들을 돌보기 위해 휴직을 선택했다. 이 소방장은 “육아휴직 중이지만 평소 화재에 대한 관심과 경각심을 갖고 있었던 덕분에 초기 진화에 나설 수 있었다”며 “사고를 막을 수 있어 기쁘다”고 말했다.

#소방관#육아휴직#화재#대응
영암=이형주 기자 peneye09@donga.com
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