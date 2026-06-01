불 붙은 트럭 쫓아가 진화, 육아휴직 소방관이었다

육아휴직 중이던 40대 소방관이 차량 화재를 목격하고 침착하게 초기 대응에 나서 큰 피해를 막았다.
1일 전남소방본부에 따르면 이병행 영암소방서 영암119안전센터 소방장(41)은 지난달 29일 낮 12시 30분경 전남 나주시 빛가람동 왕복 6차선 도로를 승용차로 지나던 중 앞서가던 1t 트럭 적재함에서 불꽃이 치솟는 장면을 목격했다. 마침 다른 차량 운전자들이 트럭 운전자에게 화재 사실을 알려주면서 40대 운전자도 상황을 인지했다.
이 소방장은 불이 난 트럭이 갓길에 멈춰 서자 곧바로 차량을 세우고 현장으로 달려갔다. 그는 당황한 운전자에게 “소화기가 없으세요?”라고 물었고, 트럭에 소화기가 없는 사실을 확인한 뒤 자신의 승용차에서 소화기를 가져와 진화에 나섰다. 당시 트럭 적재함에는 건축자재와 플라스틱 등 불이 붙기 쉬운 물질들이 실려 있었다.
이 소방장은 소화기를 이용해 불을 껐고, 불길은 적재함 외부로 번지지 않았다. 이후 신고를 받고 출동한 빛가람119안전센터 소방펌프차 등 소방차량 7대가 현장에 도착해 잔불을 정리했다.
2011년 임용된 이 소방장은 3월부터 육아휴직 중이다. 맞벌이 부부인 그는 생후 8개월 된 아들을 돌보기 위해 휴직을 선택했다. 이 소방장은 “육아휴직 중이지만 평소 화재에 대한 관심과 경각심을 갖고 있었던 덕분에 초기 진화에 나설 수 있었다”며 “사고를 막을 수 있어 기쁘다”고 말했다.
영암=이형주 기자 peneye09@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0