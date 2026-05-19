서창우 한국파파존스 회장, 한국로타리총재단 의장 단독 입후보 확정

서창우 한국파파존스 회장이 2027~28년도 한국로타리총재단 의장 입후보자로 단독 등록돼 사실상 의장직을 확정 지었다.
한국로타리총재단은 지난 18일 공고를 통해 서 회장이 유일한 의장 입후보자로 등록됐다고
밝혔다. 오는 27일 프레스센터에서 열리는 정기총회에서 공식 지명되며, 임기는 2027년 7월 1일부터 2028년 6월 30일까지다.
로타리는 전 세계 자원봉사자들로 구성된 봉사단체로, 인도주의 활동을 통해 세계 이해와 평화 증진에 이바지하고 있다. 사단법인 한국로타리 총재단은 국내 19개 지구 총재 등으로 구성된 기구다. 2027년 100주년을 앞두고 있다.
서 회장은 국제로타리 3650지구 2021~22년 총재를 역임한 바 있다. 시각장애인 풋살구장 건립지원, 독거노인 주거환경 개선 등 나눔 경영으로 잘 알려진 그는 2023년 로타리 봉사 철학을 담은 저서 ‘로타리에서 만나요’를 펴내기도 했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0