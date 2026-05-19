노후 구청사 어디로? 대구 구청장 선거 뜨겁게 달구는 신청사 해법

6·3 지방선거가 2주 앞으로 다가온 가운데 대구 수성구와 남구, 중구 구청장 선거에서 신청사 건립 문제가 핵심 쟁점으로 떠올랐다.
더불어민주당 박정권 후보와 국민의힘 김대권 후보가 맞붙은 수성구청장 선거에서는 청사 이전·신축 공약과 현 청사 리모델링 공약이 정면 충돌하는 양상이다. 현 수성구청사는 지어진 지 47년이 지나 시설 노후화와 공간 부족 문제를 겪고 있기 때문이다.
박 후보는 새 청사를 지어 이전하기보다는 현 청사를 리모델링하는 방향으로 추진해야 한다는 입장이다. 현재 구청 자리가 경찰서, 소방서와 함께 집적돼 있어 행정 연계성이 좋다는 것이다. 박 후보는 “신청사를 지으려면 현 청사 부지를 매각해야 하는데 지금 경기 상황에서 실제 매각이 가능할지 의문”이라며 “구의원 시절부터 소요 기간과 예산 절감 차원에서 현 청사 위치에서 리모델링해야 한다고 주장해왔다. 앞쪽은 7층 정도로 낮추고 뒤쪽은 15층 정도로 고층화하는 방식으로 재구성할 수 있다”고 말했다.
김 후보는 총사업비 2850억 원을 들여 범어공원 인근 어린이세상 주차장 1만7000㎡ 부지에 지하 2층~지상 9층, 연면적 4만4000㎡ 규모의 신청사를 짓겠다는 구상이다. 2028년 착공해 2030년 준공한다는 세부 일정도 마련했다. 김 후보는 “디지털·인공지능 기반 스마트 행정을 도입하고 미래 행정 수요에 대응할 수 있는 업무 환경을 갖춘 친환경 녹색 청사를 조성할 것”이라고 말했다.
남구청장 선거에서는 신청사 부지를 두고 민주당 정연우 후보와 국민의힘 조재구 후보가 상반된 견해를 보이고 있다. 남구청사가 준공 56년 차로 대구에서 가장 노후화한 만큼 두 후보 모두 복합 기능을 갖춘 신청사를 조속히 건립해야 한다는 입장이다. 다만 입지를 놓고는 의견이 완전히 갈린다.
정 후보는 현재 구가 계획한 앞산 강당골 공영주차장 신청사 예정지가 접근성 등 여러 측면에서 부적합하다고 보고 있다. 주민들이 자동차전용도로인 앞산순환로를 건너야 하는 등 불편이 클 수 있다는 것이다. 이에 따라 반환 논의 중인 주한미군 캠프 조지로 구청을 이전하겠다는 공약을 내세웠다. 신청사와 함께 지역 체육회 등 주요 기관을 한곳에 모으고 영화관과 수영장 등 주민 편의시설을 갖춘 복합행정레저타운을 조성하겠다는 구상이다.
조 후보는 3선 도전을 통해 재선 시절부터 추진해온 앞산 강당골 신청사 건립 사업을 적기에 마무리하겠다는 방침이다. 강당골 공영주차장 부지에 AI 행정 시스템과 함께 주민 교류 공간인 커뮤니티센터, 복지시설이 어우러진 미래형 복합행정·문화공간을 조성하겠다는 목표다. 조 후보는 “캠프 조지 부지는 미군 부대 이전 절차 특성상 매우 복잡하고 단기간에 결론 내릴 수 없는 방안”이라며 “신청사 확보가 시급한 만큼 강당골이 최적지라고 본다”고 강조했다.
중구청장 선거에 출마한 민주당 오영준 후보와 국민의힘 류규하 후보는 폐점 후 5년째 방치된 대구백화점 본점 활용 방안을 놓고 맞서고 있다. 지역 최대 번화가인 동성로의 랜드마크였던 대구백화점은 심각한 경영난으로 2021년 문을 닫았다. 이후 인근 상권에도 악영향을 미치며 동성로 침체의 원인 중 하나로 꼽힌다.
오 후보는 백화점 건물에 공공기관을 유치해 중심업무지구를 조성하겠다는 구상이다. 건물을 직접 매입하지 않고 임대하는 방식으로 비용 부담도 줄일 수 있다고 설명했다. 반면 류 후보는 민관합작 투자 방식으로 백화점 건물을 구청과 미술관, 청년창업공간 등이 결합된 복합문화공간으로 탈바꿈시키겠다는 구상을 내놨다.
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