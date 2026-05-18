이륙 직전 “가방에 9cm 과도” 자진신고…인천공항 뚫렸다

인천국제공항에서 길이 9cm 과도가 보안검색을 통과해 기내까지 반입된 사실이 탑승객의 자진신고로 확인됐다. 국토교통부는 정확한 사고 경위 등을 조사하겠다고 밝혔다.
18일 인천국제공항공사와 국토부 등에 따르면 17일 오후 6시 20분경 인천공항 제1여객터미널에서 출발하는 아랍에미리트(UAE) 아부다비행 여객기에서 탑승한 50대 한국인 여성이 이륙 직전 ‘가방에 과도가 들어 있다’고 항공사 측에 자진신고했다. 해당 과도는 약 9cm 길이로, 기내 반입 금지 물품임에도 출국 과정에서 걸러지지 않은 것이다. 인천공항경찰단은 해당 여성에게 테러나 범죄 혐의는 없다고 보고 예정대로 출국시켰다.
이에 대해 국토부는 “항공보안검색 실패에 대해 정확한 사고경위와 항공보안법 위반 여부 등을 철저히 조사할 예정”이라며 “고의·중과실 유무, 위반사항 등 사고조사 결과에 따라 엄중 조치하고, 공항 보안관리에 철저를 기하겠다”고 밝혔다.국토부는 해당 사고를 인지한 뒤 서울지방항공청 항공보안감독관을 현장에 투입해 조사를 진행 중이다. 인천공항공사는 “국토부 조사에 성실히 임하겠다”고 밝혔다.
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