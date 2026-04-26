흙수저 청년은 웁니다…서울 집 매수에 활용된 증여·상속자금 절반이 30대

올해 1분기(1~3월) 서울에서 주택을 매수하는 데 동원된 증여·상속 자금이 2조 원을 넘은 것으로 집계됐다.
26일 국토교통부가 김종양 국민의힘 의원실에 제출한 주택 매수 자금조달계획서 자료에 따르면 올해 1분기 서울 주택 매수에 활용된 증여·상속자금은 2조1813억 원으로 집계됐다. 지난해 1년 치(6조5779억 원) 대비 33.1% 수준이다.
연령별로는 30대가 동원한 증여·상속 자금이 1조915억 원(50.0%)으로 가장 많았다. 이어 40대(5265억 원, 24.1%), 50대(2299억 원, 10.5%), 60대 이상(2277억 원, 10.4%) 순이었다.
서울에 내 집 마련을 위한 증여·상속 자금 조달액 중 30대가 차지하는 비중은 확대되는 추세다. 2023년 34.8%에서 2024년 40.9%, 2025년 43.5% 이후 올해 1분기 50.0%까지 올랐다. 지난해 6·27대출규제, 10·15부동산대책 등을 통해 주택담보대출 규제가 강화되면서 이를 대신해서 증여·상속이 자금 조달 수단이 되고 있다는 분석이 나온다.
1분기 주택 매입에 활용된 주식·채권·코인 매각대금이 2조941억 원으로 2조 원을 넘는 등 외부 자금 유입도 많아지고 있다. 이 가운데 30대가 동원한 매각대금은 7211억 원(34.4%)으로 전 연령대 중 비중이 가장 컸다.
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