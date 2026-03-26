‘동탄 그웬 160’ 4월 분양

동탄신도시가 조성 20여 년 만에 교통·인프라·자족 기능을 갖춘 ‘완성형 도시’ 단계에 진입했다. 경기도 화성시 동탄은 1·2신도시를 합쳐 약 42만 명을 수용하는 대규모 자족도시로, 현재 5단계 개발 마무리를 앞두고 있다.
동탄 개발 막바지에 접어들면서 신규 공급 물량이 제한적인 가운데 ‘동탄 그웬 160’이 내달 본격 분양에 돌입할 예정이다. 단지는 동탄2신도시 신주거문화타운 B11블록에 들어선다. 지하 1층~지상 4층, 전용면적 102~118㎡, 총 160가구 규모로 조성된다. 기존 공동주택 평면적 한계를 극복하고, 실질적인 체감 면적을 넓히는 등 와이드 테라스 홈으로 공급되는 점이 특징이다.
단지 바로 앞에 현민초와 병설유치원이 위치하고, 인근 바른중과 동탄11고(2027년 3월 개교)도 도보 통학이 가능하다. 동탄 다올공원, 왕배산 체육공원 등도 가깝다. 또한 인근에 동탄 트램 206역(예정)이 추진 중이라 KTX(예정)·SRT·GTX-A 노선이 지나는 동탄역으로의 접근성을 기대할 수 있다.
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