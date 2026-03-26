이찬진 “사업자대출 유용 곧 점검…빚투 큰 피해자는 20~30대”

  • 동아일보

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이찬진 금융감독원 원장이 24일 서울 영등포구 금융감독원에서 열린 시민·소비자단체 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.3.24 뉴스1
이찬진 금융감독원 원장이 24일 서울 영등포구 금융감독원에서 열린 시민·소비자단체 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.3.24 뉴스1
이재명 대통령이 최근 지적한 사업자 대출 용도 외 유용 문제와 관련해, 이찬진 금융감독원장은 26일 조만간 금융권 현장점검에 착수하고 적발 시 형사절차까지 진행하겠다고 밝혔다.
이 원장은 이날 서울 여의도 금융감독원에서 기자간담회를 열고 “4개 영역별로 고위험군 대출을 구분 중이며 은행·상호금융권에 대해 현장점검 착수 직전”이라면서 이같이 말했다. 이 원장은 “점검 결과 사업자대출 용도 외 유용이 확인되면 관련 금융사 임직원과 대출모집인을 엄중 제재할 것”이라며 “범법이 확인되면 형사처벌 절차도 진행하겠다”고 강조했다.

이 원장은 최근 증시 ‘빚투(빚내서 투자)’에 대해 “안타까운 게 빚투와 관련 가장 큰 피해자가 20대 30대 초반”이라며 청년층 투자 리스크에 대해 경고 메시지를 냈다. 이 원장은 “20대 30대 청년들이 이 좋은 시기에 수익이 거의 없다”며 “빚투를 하다 보니 장이 크게 한번 떨어지면 반대매매가 발동이 되고, 이런 부분이 반복되면 상당히 큰 피해를 입는 문제가 있어 굉장히 예민하게 보고 있다”고 말했다.

다만 빚투와 관련한 전반적인 위험 수준은 심각하지 않다고 평가했다. 이 원장은 “증권사 신용융자와 담보대출은 증가세가 최근 다소 진정됐고 시가총액 대비로도 감소하는 흐름”이라며 “과도하게 높은 수준은 아니다”고 말했다.

금감원의 지방 이전 가능성에 대해 이 원장은 선을 그었다. 이 원장은 “금감원이 위임받은 임무는 금융사와 자본시장을 관리·감독하고 금융소비자를 보호하는 것인데 감독하는 자들이 현장을 떠나면 우스울 것 같다”면서 “금융사는 부득이하게 수도권과 서울에 집중된 게 현실”이라고 말했다.

#사업자대출#금융감독원#빚투#청년층#투자리스크
전주영 기자 aimhigh@donga.com
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