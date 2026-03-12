DK아시아, 로열파크씨티에 고급 파인 다이닝 도입

DK아시아가 고급 식음 서비스를 통해 하이엔드 주거 단지의 차별화 전략을 강화한다.
DK아시아는 인천 신검단 로열파크씨티Ⅱ 주택전시관에서 ‘고메드 갤러리아’ 1호점 개소 기념행사를 개최했다고 12일 밝혔다. 행사에는 조재만 DK아시아 대표 등 양사 관계자들이 참석했다.
이번 고메드 갤러리아 입점은 국내 3대 주거 브랜드 단지 중 최초 사례로, 단지 부대시설이 아닌 상업시설에 배치해 안정적인 운영 구조를 확보했다는 점이 특징이다. DK아시아는 오는 5월 1일 신검단 로열파크씨티Ⅰ 1단지에 2호점도 운영할 계획이다.
고메드 갤러리아는 한화그룹 계열 고급 식음 서비스 업체다. 신세계푸드 아파트 파인 다이닝 사업 부문을 인수하며 시장 영향력을 확대하고 있다. 양사는 이번 협력을 통해 로열파크씨티의 삼식 서비스 등 프리미엄 식음 프로그램을 강화하고 입주민 중심의 라이프스타일 서비스를 확대할 방침이다.
DK아시아는 기존 아파트가 준공 이후 운영을 입주자대표회의에 이관하는 구조와 달리, 6성급 호텔·리조트 수준의 서비스 운영 모델을 직접 구축해 차별화를 추진하고 있다. 로열파크씨티에는 삼식 서비스와 5D 조경, 38개 커뮤니티 시설, 13가지 하이엔드 주거 서비스 등이 제공된다.
또한 프리미엄 커뮤니티 시설을 상업시설에 배치해 안정적 운영이 가능하도록 설계했다. 실제 단지 내 로열 트리니티 라운지에는 고메드 갤러리아를 비롯해 로열 뮤직룸, 디지털 스포츠 시설 ‘로열 레전드 히어로즈’ 등이 조성돼 있다.
DK아시아 관계자는 “프리미엄 식음 서비스를 통해 로열파크씨티 입주민들에게 건강한 쉼을 제공하고, 리조트형 주거 도시의 가치를 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
한편 DK아시아는 1단계 사업을 통해 총 6305가구 규모의 로열파크씨티를 조성했다. 현재 총 1만6000여 가구 규모의 2단계 개발 사업을 추진 중이다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
