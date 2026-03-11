기아 ‘니로’ 10주년… 디자인·안전·편의성 개선

“니로가 세상에 나온 지 10년이 되는 뜻깊은 해입니다. 국내 SUV 하이브리드 중 최고 연비 수치인 20.2km/ℓ와 여유 있는 실내 공간을 기반으로 실용적인 가치를 중시하는 고객에게 가장 매력적인 선택지가 될 것입니다.” 정원정 기아 국내사업본부장.“기아 디자인 언어 ‘오퍼짓 유나이티드’의 핵심 속성인 ‘지치지 않는 혁신가’ 정신을 바탕으로 니로만의 간결하면서도 미래적인 존재감을 표현했습니다.” 최정미 기아넥스트디자인외장1팀 연구원.“개성 있고 스포티한 이미지를 계승하면서 감각적인 형태와 선명한 엣지, 정밀하게 정제된 디테일로 내장 디자인을 강조했습니다. 이은옥 기아넥스트내장DEX팀 책임연구원.“니로 CMF(Color Material Finishing) 콘셉트는 세린 다이나믹입니다. 빙하와 밤바다 같은 대자연 속 고요함처럼 정제된 침묵 속 가장 강력한 생명력을 표현했습니다.” 이설희 기아넥스트CMF팀 책임연구원.“니로는 차급을 뛰어넘는 2720mm 휠베이스 덕분에 동급 차종 뿐만 아니라 상위 차급과 견줘도 실내 헤드룸과 레그룸이 우수해 쾌적한 실내를 제공합니다.” 김새린 국내상품1팀 매니저.