사람속으로
한국영상자료원장에 모은영 서울독립영화제 집행위원장 임명
동아일보
업데이트
2026-03-09 16:04
2026년 3월 9일 16시 04분
입력
2026-03-09 16:03
2026년 3월 9일 16시 03분
조종엽 차장
한국영상자료원장에 모은영 서울독립영화제 집행위원장(57·사진)이 9일 임명됐다. 모 신임 원장은 고려대 국문학과를 졸업하고 서울국제환경영화제와 서울인디애니페스트, 부천국제판타스틱영화제 등의 프로그래머로 활동했다. 임기는 3년.
#한국영상자료원장
#모은영 서울독립영화제 집행위원장
조종엽 기자 jjj@donga.com
