한국영상자료원장에 모은영 서울독립영화제 집행위원장 임명

  입력 2026년 3월 9일 16시 03분

한국영상자료원장에 모은영 서울독립영화제 집행위원장(57·사진)이 9일 임명됐다. 모 신임 원장은 고려대 국문학과를 졸업하고 서울국제환경영화제와 서울인디애니페스트, 부천국제판타스틱영화제 등의 프로그래머로 활동했다. 임기는 3년.

조종엽 기자 jjj@donga.com
