평택국악관현악단, 개관 기념 '봄맞이 소리' 4일 첫선

  입력 2026년 2월 27일 10시 39분

평택시립국악관현악단(예술감독 박범훈) 4일 오후 7시 반 평택아트센터 대공연장에서 개관 기념 공연 ‘봄맞이 소리’를 개최한다.

박범훈 예술감독의 대표작인 관현악곡 ‘춘무’로 문을 여는 1부에서는 유지숙 명창이 긴아리, 자진아리 등 서도소리의 진수를 선보인다. 또 피리 명인 최경만이 특별 출연해 서도소리 특유의 깊이와 멋을 더할 예정이다.

2부는 소리꾼 장사익의 무대로 꾸며진다. 한국적 정서를 담아낸 깊은 호흡과 탁월한 가창력으로 사랑받아 온 장사익은 평택시립국악관현악단과 함께 ‘찔레꽃’, ‘꽃구경’, ‘봄날은 간다’ 등을 선보인다.

이진구 기자 sys1201@donga.com
