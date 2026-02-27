본문으로 바로가기
문화
평택국악관현악단, 개관 기념 '봄맞이 소리' 4일 첫선
2026-02-27 10:42
2026년 2월 27일 10시 42분
2026-02-27 10:39
2026년 2월 27일 10시 39분
평택시립국악관현악단(예술감독 박범훈) 4일 오후 7시 반 평택아트센터 대공연장에서 개관 기념 공연 ‘봄맞이 소리’를 개최한다.
박범훈 예술감독의 대표작인 관현악곡 ‘춘무’로 문을 여는 1부에서는 유지숙 명창이 긴아리, 자진아리 등 서도소리의 진수를 선보인다. 또 피리 명인 최경만이 특별 출연해 서도소리 특유의 깊이와 멋을 더할 예정이다.
2부는 소리꾼 장사익의 무대로 꾸며진다. 한국적 정서를 담아낸 깊은 호흡과 탁월한 가창력으로 사랑받아 온 장사익은 평택시립국악관현악단과 함께 ‘찔레꽃’, ‘꽃구경’, ‘봄날은 간다’ 등을 선보인다.
이진구 기자 sys1201@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
